До результатів опитувань в Україні потрібно ставитись обережно – Лібанова

Більш точні дані є про кількість людей, які залишились в Україні

Науковці не мають даних про те, яка статево-вікова структура населення сьогодні в Україні

До репрезентативності будь-яких соцопитувань в Україні потрібно ставитися обережно. Про це в інтерв'ю lb.ua розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України Елла Лібанова.

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Вона пояснила це тим, що нині в Україні немає відомостей про статево-вікову структуру населення.

«Ми гадки не маємо, яка статево-вікова структура населення сьогодні в Україні. Ми просто не знаємо цього. Я не знаю, наш інститут не знає, Держстат не знає. Ніхто не знає. Просто повірте на слово. Більш-менш точно ми оцінюємо чисельність населення, але не статево-віковий склад. Якщо ми не знаємо статево-вікового складу, вкрай важко, якщо теоретично можливо, забезпечити репрезентативність вибірки.

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Якщо не можемо забезпечити репрезентативність вибірки, то треба принаймні доповнити оці кількісні методи так званими якісними. Тобто фокус-групами, глибинними інтерв'ю, експертними оцінками тощо», – зазначає Лібанова.

Раніше науковиця повідомляла, що дані про кількість біженців з України дуже відрізняються, аби точно назвати кількість людей, які виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення Росії – 24 лютого 2022 року. За її словами, є два джерела даних про кількість людей, що виїхали з України. Перше – європейські структури і структури ООН, друге – українські прикордонники.

Нагадаємо, Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном. За даними установи, наразі майже дев'ять мільйонів українців перебувають за межами України, з них близько трьох мільйонів – трудові мігранти.

Близько мільйона наших співгромадян перебувають у Великій Британії, США, Канаді та інших країнах. За даними Верховного комісара ООН з питань біженців, у Російській Федерації перебувають 1,2 млн українців.

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Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова також зауважила, що після перемоги України у війні, коли відкриються кордони, може виникнути ситуація, що певний відсоток чоловіків поїде до своїх сімей за кордон.

Зазначимо, що за даними ООН, з початку війни в Україні 10 млн мешканців України змушені були тікати зі своїх будинків.