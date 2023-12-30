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Генштаб повідомив, що відбувається на найгарячіших напрямках фронту

Надія Карбунар
glavcom.ua
Генштаб повідомив, що відбувається на найгарячіших напрямках фронту
Загарбники не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра
фото: Генеральний штаб Збройних сил України/Facebook

Протягом доби відбулось 49 бойових зіткнень

Триває 675-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 49 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши керовані ракети Х-59 по містам Дніпро та Одеса та ракету «Іскандер» по Запоріжжю. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено керовану ракету Х-59. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 30 грудня.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, лікарні, інша цивільна та промислова інфраструктура.

Ситуація на оперативних напрямках

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Архипівка Чернігівської області та Товстодубове Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 40 населених пунктів, серед них Лісківщина, Михальчина Слобода, Грем’яч Чернігівської області; Фотовиж, Волфине, Олександрівка Сумської області; Бочкове, Красне Перше Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в біля Синьківки Харківської області. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Піщаного Харківської області та Новоселівського, Стельмахівки, Надії Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки ворога поблизу Макіївки Луганської області. Окупанти завдали авіаційного удару в районі Білогорівки Луганської області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Торське, Серебрянка, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 9 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де противник намагався відновити втрачене положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Калинівка, Кліщіївка, Андріївка, Ступочки Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки противника в районах Степового, Авдіївки та ще 13 – біля Первомайського та Невельського Донецької області. Тут ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався покращити тактичне положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 7 безуспішних атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Мар'їнка, Курахове, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка.

На Шахтарському напрямку наші оборонці відбили 2 атаки противника біля Приютного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника східніше населеного пункту Копані Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Полтавка, Лугівське, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки, Кам’янське, Плавні Запорізької  області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Тягинка, Іванівка, Антонівка та Херсон Херсонської області. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах Тягинки та Херсону.

Загарбники не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 11 безуспішних штурмових дій, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають окупантам значних втрат.

Успіхи ЗСУ

Протягом доби наша авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 зенітних ракетних комплекси, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 артилерійських засобів та 3 станції радіоелектронної боротьби противника.

Нагадаємо, українські військові зіпсували в Авдіївці певні плани ворога, які він прагнув реалізувати до кінця 2023 року.

Теги: окупанти авіація Одеса Дніпро обстріл Авдіївка Херсон інфраструктура озброєння населення ворог Вугледар

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