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Уряд Шотландії позбавить українських біженців виплат на житло – Daily Record

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Уряд Шотландії позбавить українських біженців виплат на житло – Daily Record
Першого міністра країни Хамзу Юсуфа звинуватили у «зраді» України через скорочення фінансування для підтримки біженців
фото: flickr.com

Про скасування виплат стало відомо за кілька днів до Різдва

Уряд Шотландії наприкінці грудня повідомив місцевій владі, що фінансування виплат українцям на житло не буде продовжено. У меріях міст заявили, що їм доведеться перестати підтримувати готелі, у яких проживають біженці, пише Daily Record.

У Шотландії діє програма «суперспонсорства»: біженцям не потрібно шукати приймаючу сім'ю, а достатньо вказати як спонсора шотландський уряд, після чого одразу видається віза. Їх видали майже 38 тисячам українців – минулого року місцева влада отримала 10 млн фунтів стерлінгів на покриття витрат на короткострокове житло.

Після того, як стало відомо про скорочення фінансування рад Шотландії для підтримки біженців, першого міністра країни Хамзу Юсуфа звинуватили у «зраді» України. Якщо органи місцевого самоврядування не отримають фінансування і якщо витрати будуть покриватися з власних бюджетів місцевої влади, це означатиме скорочення муніципальних послуг. «Якщо немає гарантованого або адекватного фінансування, місцева влада може вирішити припинити підтримку готелів», – йдеться у листі місцевих рад до уряду Шотландії.

Секретар кабінету міністрів з питань соціальної справедливості Ширлі-Енн Сомервілль зазначила, що уряд не продовжуватиме фінансування «прийнятних витрат», наданого раніше. «З самого початку уряд Шотландії чітко дав зрозуміти, що не хоче, щоб переміщені особи залишалися в короткостроковому житлі довше, ніж це необхідно, оскільки постійне житло є кращим варіантом», – повідомила вона.

Сомервілль додала, що у результаті узгоджених національних зусиль кількість людей, які проживають у короткостроковому житлі, з листопада 2022 року скоротилася більш ніж на 60%.

«Після всього, що ми колективно зробили, щоб підтримати тисячі людей, які так багато пережили, ми шоковані цим рішенням, яке впливає на сім'ї, які починають нове життя тут, у Шотландії», – заявила Менді Ватт, заступниця голови Единбурзької ради, яка допомагає розміщувати біженців.

До слова, кількість українців, які шукають тимчасового притулку в Ірландії, в середньому становить понад 500 осіб на тиждень і фактично не змінилась за останні місяці. І все це незважаючи на зусилля влади максимально зменшити потік біженців.

Нагадаємо, уряд ФРН із 1 січня 2024 року підвищує на 12% соціальну допомогу українцям, але деякі біженці можуть втратити виплати. Водночас міністр праці ФРН Хубертус Хайль оголосив: тим українцям, хто відмовився працювати, у перспективі взагалі скасують допомогу – принаймні на термін до двох місяців.

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Теги: Шотландія фінансування житло влада біженці

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