Рік повномасштабного вторгнення: скільки компаній в Україні досі контролює РФ
Лише дев’ять з цих компаній перебувають у стані припинення або банкрутства
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні досі працюють компанії, які контролюють російські власники. Про це йдеться в дослідженні Опендатабот.
За рік від початку великої війни в Україні все ще залишаються бізнеси, які контролюються громадянами РФ та фінансують війну. Опендатабот перевірив реєстр акціонерів та виявив, що частки у 41 акціонерних товариствах належать власникам з РФ. Лише дев’ять з цих компаній перебувають у стані припинення або банкрутства, а решта продовжує працювати на території України.
«Серед компаній, що контролюються громадянами РФ, такі бізнеси, як банк «Форвард», Укренергоатом, Укргазпром, Втб-банк, Вімм-Білль-Данн Україна, та навіть наукові установи: наприклад, Науково-дослідний і проєктно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування та Український науково-дослідний проєктно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування», – йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що південь України має найбільшу частку компаній, бізнес яких пов’язаний із Російською Федерацією. Найбільша кількість компаній із російським слідом знайдена на Одещині (1199). На другому місці – Запорізька область (371 компанія), потім – Миколаївщина (299 компаній) та Херсонщина (201 компанія).
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