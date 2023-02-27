Рік повномасштабного вторгнення: скільки компаній в Україні досі контролює РФ

Лише дев’ять з цих компаній перебувають у стані припинення або банкрутства

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні досі працюють компанії, які контролюють російські власники. Про це йдеться в дослідженні Опендатабот.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За рік від початку великої війни в Україні все ще залишаються бізнеси, які контролюються громадянами РФ та фінансують війну. Опендатабот перевірив реєстр акціонерів та виявив, що частки у 41 акціонерних товариствах належать власникам з РФ. Лише дев’ять з цих компаній перебувають у стані припинення або банкрутства, а решта продовжує працювати на території України.

«Серед компаній, що контролюються громадянами РФ, такі бізнеси, як банк «Форвард», Укренергоатом, Укргазпром, Втб-банк, Вімм-Білль-Данн Україна, та навіть наукові установи: наприклад, Науково-дослідний і проєктно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування та Український науково-дослідний проєктно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що південь України має найбільшу частку компаній, бізнес яких пов’язаний із Російською Федерацією. Найбільша кількість компаній із російським слідом знайдена на Одещині (1199). На другому місці – Запорізька область (371 компанія), потім – Миколаївщина (299 компаній) та Херсонщина (201 компанія).