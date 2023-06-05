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Генштаб назвав область, у яку намагалися прорватися російські диверсанти

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Генштаб назвав область, у яку намагалися прорватися російські диверсанти
Протягом минулої доби відбулося 29 бойових зіткнень
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 467-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

Росія ціною великих втрат продовжує вести загарбницьку війну. Минулої доби вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні безпілотники Shahed. Силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищені чотири з шести крилатих ракет Х-101/Х-555 та шість із восьми ударних БпЛА Shahed. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом протягом минулої доби ворог завдав 14 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є постраждалі серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, заклади освіти, а також іншу цивільну та адміністративну інфраструктуру.

Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулося 29 бойових зіткнень.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка – без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках минулої доби ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через держкордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області, також завдав ракетних ударів в районах Вовчанськ, Чугуїв та авіаційних ударів в районах Івашки, Огірцеве, Гатище Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Бруски, Атинське, Басівка, Юнаківка, Садки, Миропілля, Тур'я, Грабовське, Олександрівка, Велика Писарівка, Шевченкове Сумської області, а також Івашки, Уди, Червона Зоря, Гоптівка, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Караїчне, Бударки та Чугунівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області. Завдав авіаційного удару в районі Сергіївки Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Довгеньке, Кутьківка, Дворічна, Западне, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Іванівського, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Васютинське, Торецьк та Північне. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Біла Гора, Диліївка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. У той же час, ворог завдав авіаційного удару в межах цього населеного пункту. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Гостре, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог обстріляв Вугледар, Пречистівку та Новоукраїнку Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Новопіль Донецької області, Ольгівське Запорізької області, Берислав та Веселе Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Степове та Кам'янське Запорізької області; Козацьке, Тягинка, Іванівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження ворожого особового складу.

Наші захисники знищили шість ворожих розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби уразили три пункти управління, два райони зосередження озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів, два зенітно-ракетних комплекси та чотири станції радіоелектронної боротьби противника.

Теги: Генштаб ворог Харківщина війна

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