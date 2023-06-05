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Найінтенсивніша атака «Шахедами». Британська розвідка назвала місяць та мету РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Найінтенсивніша атака «Шахедами». Британська розвідка назвала місяць та мету РФ
Україна нейтралізувала щонайменше 90% російських БПЛА, що атакували
фото: AFP

Ворог атакує дронами, намагаючись змусити Україну випустити запаси передових ракет протиповітряної оборони

За травень Росія випустила по Україні 300 дронів Shahed. Це найінтенсивніша атака цієї системи озброєнь. Про це заявили в міністерстві оборони Великої Британії.

«Ймовірно, Росія запускає так багато БПЛА, намагаючись змусити Україну випустити запаси цінних передових ракет протиповітряної оборони. Навряд чи Росія досягла особливого успіху: Україна нейтралізувала щонайменше 90% БПЛА, що атакували, використовуючи переважно свою старішу та дешевшу зброю протиповітряної оборони та засоби радіоелектронного глушіння», – йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що РФ ймовірно, намагалася розмістити українські сили та завдати їм ударів далеко за лінією фронту. Однак вона залишається дуже неефективною у враженні таких динамічних цілей на дальності через погані процеси наведення.

Найінтенсивніша атака «Шахедами». Британська розвідка назвала місяць та мету РФ фото 1

Нагадаємо, триває 467-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Росія ціною великих втрат продовжує вести загарбницьку війну. Минулої доби вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні безпілотники Shahed. Силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищені чотири з шести крилатих ракет Х-101/Х-555 та шість із восьми ударних БпЛА Shahed.

Теги: війна росія окупанти безпілотник британська розвідка

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