Українці мають негайно покинути Лівію — МЗС

У міністерстві зазначають, що перебування у Лівії загрожує життю та здоров’ю українців

Міністерство закордонних справ України закликає співвітчизників утриматися від поїздок до Лівії, а тих, хто продовжує перебувати у цій країні, негайно залишити її територію. У МЗС пов’язують такі заклики із складною безпековою ситуацією на території Лівії, активною діяльністю терористичних угруповань, зростанням кількості випадків вчинення



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У міністерстві зазначають, що перебування у Лівії загрожує життю та здоров’ю українців

Міністерство закордонних справ України закликає співвітчизників утриматися від поїздок до Лівії, а тих, хто продовжує перебувати у цій країні, негайно залишити її територію.

У МЗС пов’язують такі заклики із складною безпековою ситуацією на території Лівії, активною діяльністю терористичних угруповань, зростанням кількості випадків вчинення насильницьких дій (збройних нападів, захоплення у заручники) щодо іноземних громадян, у т.ч. громадян України, працевлаштованих у Лівії, зокрема, у місцевих медичних закладах, підприємствах видобувної промисловості та транспортної інфраструктури, а також у зв’язку з систематичними затриманнями у цій країні морських та повітряних суден, до складу екіпажів яких входять у т.ч. й українські громадяни.

Наголошується, що недотримання цих рекомендацій загрожує життю та здоров’ю громадян, оскільки лівійські органи влади на поточному етапі не спроможні гарантувати безпеку та правопорядок на усій території країни. Окремо слід звернути увагу на суттєву активізацію на території країни, зокрема у районах міст Адждабія, Бенгазі, Дерна, Джофра-Гун, Куфра, Себга, Сурман та ін., радикальних терористичних угруповань та кримінальних елементів, діяльність яких спрямована, зокрема, проти громадян європейських країн, які перебувають у Державі Лівія, у т.ч. українців.

Слід враховувати, підкреслюють у МЗС, що можливості реагування та захисту наших співвітчизників у цій країні суттєво обмежені, у тому числі у зв’язку з передислокацією у лютому 2015 року Посольства України у Державі Лівія до Тунісу через загрозу безпеці його персоналу.

Родичів та знайомих громадян України, які наразі перебувають у Лівії, закликають застерегти їх про небезпеку подальшого перебування у цій країні і повідомити МЗС їхні контактні дані та місцезнаходження (електронна пошта: Ukrainians_in_Libya@mfa.gov.ua).

У разі необхідності отримання екстреної допомоги або сприяння в організації виїзду з Лівії та повернення на Батьківщину, громадянам України слід звертатися до Посольства України у Туніській Республіці за номером телефону: +216-941-273-42, електронна пошта: emb_tn@mfa.gov.ua, або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38-044-238-16-57, електронна пошта: cons_or@mfa.gov.ua.

Раніше повідомлялося, що у Лівії зросла кількість загиблих внаслідок подвійного теракту.