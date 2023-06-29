Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чубаров розповів, як Крим виживає без дніпровської води

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Чубаров розповів, як Крим виживає без дніпровської води
У зв'язку з підривом дамби Каховської ГЕС дніпровська вода вже перестала надходити до Криму
фото з відкритих джерел

Після звільнення Крим не зможе усталено розвиватися без води з Дніпра

Окупанти спробують перекрити брак води для сільського господарства в Криму видобутком води з підземних запасів. У 2014-2021 роках, коли вода каналом не надходила до окупованого Криму, російські варвари вже пробили безконтрольну кількість артезіанських свердловин, експлуатація яких завдала колосальної шкоди навколишньому середовищу. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Підземні ніші, що звільнилися від прісної води, одразу заповнилися морською. Таким чином, запаси чистої води, що створювалися тисячоліттями, протягом кількох років варварськи були знищені російськими окупантами», – коментує Чубаров.

У зв'язку з підривом дамби Каховської ГЕС дніпровська вода вже перестала надходити до Криму. Однак потреби Криму у питній воді та потреби комунальної сфери цього року будуть забезпечені запасами води у місцевих водосховищах, які достатньо заповнилися завдяки дощовій весні.

Чубаров зазначив, що 85% дніпровської води, що надходила до Криму, використовувалося для потреб сільського господарства. Однак доступність води не завжди використовувалася на користь Криму. Так, доцільність вирощування рису у Криму, для якого витрачалося 60% води, що постачається Північнокримським каналом, завжди була і залишається спірною серед екологів і прихильників розвитку Криму як унікальної курортної території.

Ще одна екологічна катастрофа може утворитися у разі підриву «Кримського титану», про мінування якого говорили українські спецслужби.

«Наскільки мені відомо, про загрозу та наслідки витоку величезної кількості аміаку у разі підриву «Кримського титану»  українською стороною поінформовано міжнародні організації, які забезпечують контроль та моніторинг у цій сфері. Тобто небезпека нової техногенної катастрофи, яку можуть влаштувати російські окупанти, перебуває під увагою міжнародних організацій. Чи наважаться російські окупанти влаштувати ще одну техногенну катастрофу, але вже на кримській землі? Відповідь, на жаль, також не втішна: для росіян нове лиходійство є не більш, ніж черговим злочином», – наголосив Чубаров.

Доступними способами, у першу чергу, через інтернет-ресурси, Меджліс інформацію про загрозу, а також публікує поради та рекомендації фахівців у разі виникнення прямої небезпеки життю та здоров'ю людей, які проживають по обидва боки від підприємства «Кримський титан» – у прилеглих населених пунктах Криму та Херсонської області.

Нагадаємо, що 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.

Також українська розвідка попередила про те, що російські окупанти мінують цехи підприємства «Кримський титан»

Читайте також:

Теги: Крим кримські татари Рефат Чубаров Каховська ГЕС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хорєв: «У найгіршому випадку ми матимемо на дні водосховища річку шириною у 300 м»
«Вода з охолоджувача випаровується». Ексзаступник міністра довкілля розповів про ситуацію на ЗАЕС
6 червня, 21:50
Волонтери тягнуть жінку на ношах під час евакуації
Росіяни блокують доступ ООН для допомоги жителям на окупованому Лівобережжі
10 червня, 23:58
Окупанти вчинили екоцид: підрив росіянами Каховської ГЕС може позбавити питної води жителів Херсонщини та окупованого Криму, а також становить загрозу для Запорізької АЕС
Росія не винна? Як світові медіа висвітлювали катастрофу на Каховській ГЕС
7 червня, 09:54
Каховська ГЕС до катастрофи, яку спричинили російські терористи
Що відомо про Каховську ГЕС, яке вона мала значення й які наслідки підриву можливі
6 червня, 11:07
Лівий берег Херсонщини, 7 червня 2023 року
Окупанти кинули жителів лівого берега Херсонщини, люди провели ніч на дахах (фото, відео)
7 червня, 09:52
Росіяни не випускають людей з підтоплених населених пунктів
В Олешках є перші загиблі внаслідок підриву Каховської ГЕС – мер
7 червня, 21:09
У Херсоні фахівці щодня проводять перевірки якості води
Чи можна пити воду в Херсоні після підриву дамби? Місцева влада зробила заяву
9 червня, 15:43
Люди рятуються від наслідків підриву окупантами Каховської ГЕС
Росіяни заблокували евакуацію населення з окупованої частини Херсонщини
14 червня, 03:42
Тактика окупантів – руйнувати все, відступаючи з окупованих територій
У Криму знищать все. Військовий аналітик спрогнозував, як тікатимуть окупанти
14 червня, 16:08

Події в Україні

Чубаров розповів, як Крим виживає без дніпровської води
Чубаров розповів, як Крим виживає без дніпровської води
Буданов пояснив, чому Пригожин не дійшов до Москви
Буданов пояснив, чому Пригожин не дійшов до Москви
Росіяни вдарили по «Пункту незламності» в Херсоні: вбито двох людей
Росіяни вдарили по «Пункту незламності» в Херсоні: вбито двох людей
Найефективніший підрозділ РФ більше не воюватиме в Україні – Буданов
Найефективніший підрозділ РФ більше не воюватиме в Україні – Буданов
ЗСУ закликали мешканців Сумщини виїхати з прикордонних районів області
ЗСУ закликали мешканців Сумщини виїхати з прикордонних районів області
Керівники компанії Жеваго отримали підозру за привласнення бюджетних коштів
Керівники компанії Жеваго отримали підозру за привласнення бюджетних коштів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
«Вагнерівці» незабаром можуть повторити «подвиг Наполеона» – військовий експерт
9506
29 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5373
Путіна все влаштовує. І це хороша новина для України
4849
Український дубляж зникне з кінотеатрів? Що приховує пропозиція Зеленського про англійську мову
4002
Рада скасувала право на відстрочку від мобілізації тим, хто має родичів з інвалідністю
3880
Пошкодження мосту у Чонгарі: ЗСУ анонсували гарні новини

Новини

Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
Вчора, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
Вчора, 13:22
Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
26 червня, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
26 червня, 05:47

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту