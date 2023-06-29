Чубаров розповів, як Крим виживає без дніпровської води

У зв'язку з підривом дамби Каховської ГЕС дніпровська вода вже перестала надходити до Криму

Після звільнення Крим не зможе усталено розвиватися без води з Дніпра

Окупанти спробують перекрити брак води для сільського господарства в Криму видобутком води з підземних запасів. У 2014-2021 роках, коли вода каналом не надходила до окупованого Криму, російські варвари вже пробили безконтрольну кількість артезіанських свердловин, експлуатація яких завдала колосальної шкоди навколишньому середовищу. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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«Підземні ніші, що звільнилися від прісної води, одразу заповнилися морською. Таким чином, запаси чистої води, що створювалися тисячоліттями, протягом кількох років варварськи були знищені російськими окупантами», – коментує Чубаров.

У зв'язку з підривом дамби Каховської ГЕС дніпровська вода вже перестала надходити до Криму. Однак потреби Криму у питній воді та потреби комунальної сфери цього року будуть забезпечені запасами води у місцевих водосховищах, які достатньо заповнилися завдяки дощовій весні.

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Чубаров зазначив, що 85% дніпровської води, що надходила до Криму, використовувалося для потреб сільського господарства. Однак доступність води не завжди використовувалася на користь Криму. Так, доцільність вирощування рису у Криму, для якого витрачалося 60% води, що постачається Північнокримським каналом, завжди була і залишається спірною серед екологів і прихильників розвитку Криму як унікальної курортної території.

Ще одна екологічна катастрофа може утворитися у разі підриву «Кримського титану», про мінування якого говорили українські спецслужби.

«Наскільки мені відомо, про загрозу та наслідки витоку величезної кількості аміаку у разі підриву «Кримського титану» українською стороною поінформовано міжнародні організації, які забезпечують контроль та моніторинг у цій сфері. Тобто небезпека нової техногенної катастрофи, яку можуть влаштувати російські окупанти, перебуває під увагою міжнародних організацій. Чи наважаться російські окупанти влаштувати ще одну техногенну катастрофу, але вже на кримській землі? Відповідь, на жаль, також не втішна: для росіян нове лиходійство є не більш, ніж черговим злочином», – наголосив Чубаров.

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Доступними способами, у першу чергу, через інтернет-ресурси, Меджліс інформацію про загрозу, а також публікує поради та рекомендації фахівців у разі виникнення прямої небезпеки життю та здоров'ю людей, які проживають по обидва боки від підприємства «Кримський титан» – у прилеглих населених пунктах Криму та Херсонської області.

Нагадаємо, що 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.

Також українська розвідка попередила про те, що російські окупанти мінують цехи підприємства «Кримський титан».