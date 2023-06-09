Чи можна пити воду в Херсоні після підриву дамби? Місцева влада зробила заяву

Вода, яка централізовано постачається жителям Херсона, проходить спецобробку гіпохлоритом натрію

Після підриву каховської ГЕС, вода з-під кранів у Херсоні не становить загрози, її можна споживати. Вода проходить обробку, тому безпечна та придатна для споживання. Про це заявив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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«Вода постачається з артезіанських свердловин, розташованих на глибині 60-100 метрів. І вони жодним чином не пов’язані з дніпровською водою», – пояснив він.

Прокудін зазначив, що вода, яка централізовано постачається жителям Херсона, проходить спецобробку гіпохлоритом натрію. Таким чином знищуються небезпечні патогени, бактерії та грибки. Міський водоканал має необхідний запас потрібно речовин для обробки.

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Крім того, фахівці щодня проводять перевірки якості води, яка подається в крани, і наразі підтверджують її безпечність.

Раніше повідомлялося, що окуповані Олешки на Херсонщині затоплені на 90%. Окупанти кинули місцевих жителів напризволяще.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.