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«Вода з охолоджувача випаровується». Заступник міністра довкілля розповів про ситуацію на ЗАЕС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Вода з охолоджувача випаровується». Заступник міністра довкілля розповів про ситуацію на ЗАЕС
Хорєв: «У найгіршому випадку ми матимемо на дні водосховища річку шириною у 300 м»
фото з відкритих джерел

За словами Хорєва, станом на зараз ризиків для ЗАЕС немає

Наразі ризиків для Запорізької АЕС немає. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Михайло Хорєв.

Як пояснив Хорєв, у Запорізької АЕС є власний окремий ставок-охолоджувач. «Авжеж, вода з нього випаровується. Він поповнювався з Каховського водосховища. Станом на зараз ризиків немає, бо ставок повний. Але потім таки постане питання, де брати для нього воду», – пояснив еколог.

За словами заступника міністра екології, лише після витікання буде зрозуміло яка насправді ситуація з водосховищем.

«Уявіть, у вас є ванна. Хтось прийшов, пробив у ній дірку і вода витікає. Приблизно така сама ситуація і з водосховищем. Тільки тоді, коли вона витече, ми бачитимемо на якому рівні ця діра, чи залишиться щось там (вода у водосховищі), чи ні. Зрозуміло, що Дніпро тече, якісь надходження води будуть, але у найгірших сценаріях ми матимемо на дні водосховища просто річку Дніпро, шириною у 300 м», – розповів Хорєв.

У вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

До слова, росіяни розраховували призупинити деокупацію захоплених територій підірвавши Каховську гідроелектростанцію. Але ворог отримав протилежний ефект.

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Теги: Запорізька АЕС Каховська ГЕС Мінекології

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