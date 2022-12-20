Данілов дав доречну пораду Путіну

Путін під час візиту в Білорусь вирішив показати себе стрибунцем

«Треба вже про землю думати»

Російський диктатор Володимир Путін 19 грудня вперше за три роки прилетів до Мінська. Там він зустрівся з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Після цього секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону прокоментував візит Путіна до Лукашенка. Зокрема, він висловився щодо жвавого стрибка російського диктатора, коли той виходив з літака.

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Данілов наголосив, що 70 років у будь-якому випадку дадуться взнаки, тому «стрибати він буде вже не так довго». Він запевняє, що цей стрибок був показовим. Мовляв, йому порадили таке зробити, оскільки всі постійного говорять про його хвороби.

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Секретар РНБО дав пораду Путіну.

«Не треба стрибати, треба вже про землю думати», – зауважив Данілов.

Нагадаємо, 19 грудня російський диктатор вперше за останні три роки прилетів до Мінська. Ймовірно, темою розмови була війна в Україні.

Напередодні повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін під час візиту до Мінська тиснув на Олександра Лукашенка, аби білоруські війська вступили у війну проти України.

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До слова, під час візиту до Мінська президент РФ Володимир Путін міг вмовляти невизнаного низкою країн президента Білорусі Олександра Лукашенка вступити у війну проти України.