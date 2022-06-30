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    Новини

    ЗСУ збили ворожий «Алігатор» на підльоті до острова Зміїний

    Росіяни поспіхом евакуювали залишки гарнізону з острова Зміїний - ЗСУ збили ворожий «Алігатор» на підльоті до острова Зміїний
    Росіяни поспіхом евакуювали залишки гарнізону з острова Зміїний
    фото з відкритих джерел

    Рашисти намагалися організувати пошуково-рятувальну операцію

    Українські військові збили над Чорним морем російський гелікоптер Ка-52, який підлітав до острова Зміїний. Про це повідомило Оперативне командування «Південь» у Facebook.

    «Напередодні один із чотирьох гелікоптерів, імовірно Ка-52, який увечері підлітав до Зміїного, отримав пошкодження та впав у море між островом Зміїним та Одеським газоконденсатним родовищем. Рашисти намагалися організувати пошуково-рятувальну операцію. Але гелікоптер запросив посадку на борту «Москви»», – ідеться в повідомленні.

    Також намагаючись знизити інтенсивність ракетно-артилерійського вогню Збройних сил України по острову Зміїний, росіяни двічі вночі атакували чорноморське узбережжя на півдні Одещини винищувачами Су-35. Ворожі літаки випустили три ракети Х-31Д. Втрат та руйнувань не зафіксовано.

    «Але берегова лінія переконливо свідчить про недоречність курортного сезону в таких умовах», –повідомили в ОК «Південь».

    Зазначається, що внаслідок вдалої операції ЗСУ, росіяни поспіхом евакуювали залишки гарнізону з острова Зміїний двома швидкісними катерами і залишили його.

    Наразі Зміїний димить, лунають вибухи. Остаточні результати операції дорозвідуються.

    Нагадаємо, українські військові повідомили, коли повернуться на позиції на Зміїному.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Одещина Україна гелікоптер Facebook окупація море #stoprussia
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    ЗСУ збили ворожий «Алігатор» на підльоті до острова Зміїний