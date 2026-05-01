Демобілізація, виплати та нові контракти. Президент заявив про початок армійської реформи

glavcom.ua
Ростислав Вонс
Глава держави повідомив, що починаючи з цього року передбачено поетапне звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше
фото: Офіс президента

Зеленський: «Мінімальний рівень має бути не менше ніж 30 тис. грн для тилових посад. Для бойових позицій – більше в рази»

Президент Володимир Зеленський повідомив про початок реформи української армії. За його словами, протягом квітня були погоджені ключові напрямки: військове командування та уряд визначили формулу змін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента.

«Зараз, у травні, відбудеться погодження всіх ключових деталей. У червні реформа стартує, і вже в червні повинні бути перші результати, зокрема у сфері фінансового забезпечення солдатів, сержантів та командирів Сил оборони України», – каже він.

Грошове забезпечення військових

Зеленський повідомив, що поставив завдання відчутно збільшити грошове забезпечення військових з урахуванням «принципу справедливості». За його словами, бойові завдання на першій лінії, реальний бойовий та управлінський досвід, ефективність військовослужбовця повинні гарантувати збільшення виплат.

«Мінімальний рівень має бути не менше ніж 30 тис. грн для тилових посад. Для бойових позицій – більше в рази. Для українських командирів, бойових сержантів та офіцерів – достойний та відчутно підвищений рівень виплат», – каже він.

Спеціальні контракти

Глава держави доручив впровадити спеціальні контракти для наших піхотинців. «Український піхотинець, який тримає на собі лінію фронту, має відчувати, що наша держава реально його поважає. Доручив забезпечити впровадження спеціальних контрактів саме для наших піхотинців із виплатами в рамках 250–400 тис. грн у залежності від виконання бойових завдань», – каже він.

Демобілізація

За словами очільника України, будуть змінені підходи до комплектації українських підрозділів особовим складом та управління людьми.

«Доручив посилити контрактну систему в Силах оборони таким чином, щоб завдяки розширенню контрактної складової забезпечити визначені терміни служби й можливість – починаючи вже з цього року – поетапного звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, на основі чітких часових критеріїв», – зазначив український лідер.

Президент наголосив, що також доручив військовому командуванню та міністру оборони Михайлу Федорову обговорити реалізацію реформи з бойовими командирами та врахувати їхні пропозиції в роботі над деталями реформи.

«На наступний тиждень очікую доповідь по конкретних кроках у реалізації реформи, зокрема щодо графіка підвищених виплат, починаючи з червня, та системи оновлених контрактів», – підсумував він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти №15197 і №15198. Вони продовжують воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні ще на 90 днів, починаючи з 4 травня 2026 року.

