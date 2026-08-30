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Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних
фото з відкритих джерел

Для встановлення непридатності недостатньо просто поскаржитися на біль чи назвати певний діагноз

29-річний хірург Данило Єрофєєв працює у Захарівській багатопрофільній лікарні на Одещині. Окрім основної роботи, він входить до складу військово-лікарської комісії. Каже, що під час проходження ВЛК трапляються конфліктні ситуації, однак рішення лікарів не можуть ґрунтуватися лише на словах людини про її стан. Як інформує «Главком», про це лікар розповів у інтерв’ю Дані Смарту.

Як пояснив хірург, члени ВЛК працюють відповідно до наказу Міністерства оборони №402, який визначає критерії придатності до військової служби.

«Я завжди кажу: ви не підходите під цю статтю – я не можу вас списати чи сказати, що ви умовно непридатні. Я показую книгу: ось ваш діагноз, ось тут це прописано», – розповів лікар.

За його словами, для встановлення непридатності недостатньо просто поскаржитися на біль чи назвати певний діагноз. Людина має пройти лабораторні та інструментальні обстеження, а результати мають відповідати визначеним критеріям. Саме тому, каже Данило Єрофєєв, він не поспішає ставити остаточний висновок, якщо має сумніви щодо стану людини.

«Якщо я сумніваюсь у чомусь, я відправляю на дообстеження. Я не хочу, щоб людина страждала через мене», – наголосив хірург.

За його словами, після додаткового обстеження військовозобов’язаного можуть направити до обласного спеціаліста. Якщо той підтверджує відповідний діагноз, ВЛК повторно розглядає документи та ухвалює рішення.

Водночас сам процес визнання людини непридатною, за словами лікаря, є складним і потребує значної кількості документів та підтверджень. Хірург зазначає, що за його досвідом із великої кількості спроб домогтися списання позитивне рішення отримує лише невелика частина людей.

За словами хірурга, позаштатна ВЛК, до якої він входить, працює колегіально: до складу комісії входять лікарі різних спеціальностей, зокрема хірург, невролог, психіатр, терапевт та голова комісії.

Тож остаточне рішення, наголошує лікар, – це не особиста оцінка одного хірурга, а висновок, який має відповідати медичним критеріям і бути підтверджений документами.

Нагадаємо, Національна поліція виявляє випадки внесення неправдивих відомостей про стан здоров’я військовозобов’язаних під час оформлення висновків ВЛК. Найчастіше маніпуляції стосувалися захворювань опорно-рухового апарату, серцево-судинної та нервової систем. Також правоохоронці виявляли випадки фальсифікації діагнозів, пов’язаних із психічними розладами, захворюваннями органів зору, слуху та внутрішніх органів. 

Раніше «Главком» зібрав повний перелік хвороб, які є підставою для прийняття рішення ВЛК про непридатність до військової служби і виключення з військового обліку.

Висновок ВЛК можна оскаржити як через комісії вищого рівня, так і в суді. У Міноборони пояснювали, що спочатку людина може звернутися до ВЛК вищого рівня – від районної до обласної, регіональної та Центральної. Якщо рішення не змінюють і людина вважає, що її права порушені, вона може звернутися до суду.

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Теги: лікар документи діагноз мобілізація

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