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День Соборності України: листівки та привітання

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
День Соборності України: листівки та привітання
Живий ланцюг – символ єдності українців
фото з відкритих джерел

Українці відзначають свято з твердою впевненістю у перемозі та усвідомленням цінності держави, її цілісності та незалежності

22 січня Україна відзначає День Соборності. Цього дня у 1918 році IV Універсалом Української Центральної Ради була проголошена незалежність, а через рік, у 1919-му, у цей же день на Софійській площі у Києві відбулося офіційне об'єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки. Так, уперше за багато століть історичні українські регіони об'єдналися в одну державу.

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Привітання та листівки

З Днем соборності, свободи і єднання!
Кожен день – із вечора до рання
Хай дарує Вам приємні миті,
Будете завжди теплом зігріті.

День Соборності України: листівки та привітання фото 2

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Вітаю з Днем Соборності України та побажати від душі хочу єдиного духу народу, великої сили та могутності, міцної дружби та братньої допомоги, взаємоповаги та розуміння, вірних цілей та високих прагнень, одного чистого та мирного неба на всіх.

День Соборності України: листівки та привітання фото 3

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Вітаю з Днем Соборності України і щиро бажаю завжди любити свою країну, пишатися своєю історією та своїм народом. Нехай Україна буде гордим птахом у зграї світових країн, нехай щодня дарує українцям свободу думки, відчуття щастя, мир та світлу надію.

День Соборності України: листівки та привітання фото 4

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22 січня – День Соборності України, одне із головних свят. Щиро вітаю та бажаю здоров'я і добробуту вашій сім'ї. Нехай життя кожного українця буде радісним, щасливим і мирним. Нехай сонце завжди освітлює Україну, нехай в ній живеться тепло, світло і затишно.

День Соборності України: листівки та привітання фото 5

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Вітаю з Днем Соборності України! Щиро бажаю завжди любити свою країну, пишатися своєю історією та своїм народом. Нехай Україна буде гордим птахом у зграї світових країн, нехай щодня дарує українцям свободу думки, відчуття щастя, мир та світлу надію.

День Соборності України: листівки та привітання фото 6

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Сьогодні український народ відзначає важливу дату своєї багатовікової історії – День Соборності. Це свято об’єднання українських земель в єдину самостійну державу. Ми вкотре змушені боротися за нашу єдність, незалежність та свободу. За час повномасштабної війни, яку розв'язала Росія, ми довели, що ми сильна та незламна нація. Тримаймо стрій та йдемо далі до перемоги!

День Соборності України: листівки та привітання фото 7

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Вітаю з Днем Соборності України і щиро бажаю завжди любити свою країну, пишатися своєю історією та своїм народом. Нехай Україна буде гордим птахом у зграї світових країн, нехай щодня дарує українцям свободу думки, відчуття щастя, мир та світлу надію.

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З Днем Соборності України! Нехай любов до рідного краю об'єднує нас, допомагає йти до перемоги та процвітання соборної незалежної демократичної могутньої України. Добробуту та миру!

День Соборності України: листівки та привітання фото 9

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Вітаю з великим святом – Днем Соборності України. Сьогодні хочу побажати тобі бути одним цілим з народом, цінувати міцну дружбу, завжди отримувати братську допомогу та повагу земляків. Миру, добра і згуртованості всій країні!

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З Днем Соборності України! Нехай кожен момент цього святкового дня наповнює твоє серце гордістю за величну історію нашої незалежної України! Слава Україні!

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Сьогодні відзначаємо не тільки минуле, але і майбутнє нашої незалежної держави. Нехай кожен день приносить нові досягнення та події, що роблять нас ще сильнішими. Слава Україні!

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Теги: незалежність Україна День Соборності свято

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