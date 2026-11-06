Справа Монако. Адвокат пояснив, чому зі співробітника ГУР зняли кайданки та відпустили

ГУР підтвердило, що обшуки проводили в одного зі співробітників відомства

Після завершення обшуку військовослужбовця не затримуватимуть, йому не оголошували підозру, але вилучили електронні пристрої та вручили повістку на допит

Адвокат Масі Найєм повідомив про завершення обшуку Служби безпеки України у співробітника Головного управління розвідки Міноборони. За його словами, військовослужбовця не затримуватимуть, оскільки йому не оголошували підозру. Про це повідомляє «Главком» з полсиланням на його заяву.

«Обшук у співробітника ГУР МО України завершено. З військовослужбовця зняли кайданки. Його не будуть затримувати, також немає підозри», – зазначив Найєм.

За словами адвоката, під час слідчих дій правоохоронці вилучили електронні пристрої, на яких, зокрема, зберігається інформація службового характеру. Також співробітнику ГУР вручили повістку про виклик на допит.

Найєм додав, що на початку обшуку на адресу його клієнта нібито лунали погрози застосування фізичного насильства. Адвокат заявив, що продовжить захищати військовослужбовця та наполягатиме на дотриманні його процесуальних прав.

Обшук відбувався 6 листопада в межах кримінального провадження щодо подій, які сталися влітку 2026 року в Монако. Йдеться про справу замаху на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва. СБУ підтвердила проведення слідчих дій у Києві. До розслідування також залучена Національна поліція, процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

У ГУР підтвердили, що обшуки проводили в одного зі співробітників відомства. Водночас співрозмовник агентства наголосив, що відповідно до закону «Про розвідку» слідчі дії щодо чинного співробітника розвідки мають відбуватися з відома та виключно в присутності уповноважених представників розвідувального органу. За його словами, цієї вимоги не дотрималися.

Нагадаємо, вибух біля будинку Єрмолаєва в Монако пролунав увечері 29 червня, постраждали сам бізнесмен, його партнерка та син. У липні СБУ відновила видалений запис з камери, яку зловмисники встановили біля місця злочину, щоб підтвердити виконання замовлення, – саме ці докази лягли в основу підозр проти Реута і Жиковича.