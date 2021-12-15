Обіцяли іноземні гранти. Ділки, що виманювали у фермерів гроші, відсидять у в’язниці

За свої злочини підсудні отримали не тільки позбавлення волі, а і конфіскацію майна

Шахраї вдавали з себе посадовців державних структур

Троє киян, що шахрайським способом заволоділи коштами фермера з Івано-Франківщини, відбуватимуть кримінальне покарання у місцях позбавлення волі. Також суд ухвалив рішення конфіскувати їхнє майно, повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

В ході судового засідання доведено, що троє киян шахрайським способом заволоділи коштами фермера з Івано-Франківщини. Видаючи себе за посадових осіб Офісу президента України і Міністерства аграрної політики та продовольства, шахраї гарантували фермерам отримання грантів іноземних інвесторів на розвиток господарської діяльності. За таку послугу вони вимагали оплату комісійних платежів на визначені ними розрахункові та карткові рахунки.

Від довірливого фермера вони отримали 430 тис грн і намагалися виманити у ще двох понад 1 млн грн.

Вирок суду попередньої інстанції щодо ділків залишено без змін. Двох із них засуджено до шести років і одного – до п’яти років двох місяців позбавлення волі за вчинення шахрайства (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Після тривалих судових переглядів в апеляційній та касаційній інстанціях колегія суддів Івано-Франківського апеляційного суду призначила підсудним остаточне покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що у Києві шахраї продавали фейкові посвідчення членів місії ОБСЄ (фото).

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