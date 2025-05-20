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Трамп назвав умову, за якої вийде з мирних переговорів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Трамп назвав умову, за якої вийде з мирних переговорів
Американський лідер стверджує, що не запроваджуватиме нових санкцій проти Росії
фото: AP

Президент США зазначив, коли він дійде висновку, що не здатен допомогти, то покине переговорний процес

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий «відступити» з процесу українсько-російських переговорів, якщо не побачить прогресу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

За словами Трампа, під час двогодинної телефонної розмови він запитав у російського диктатора Володимира Путіна, коли той збирається «припинити кровопролиття» в Україні. «Я запитав: «Коли ми закінчимо це кровопролиття, цю криваву баню?». Це кривава баня, і я вірю, що він хоче її припинити», – заявив президент США.

Трамп також підкреслив, що якщо дійде висновку, що не здатен допомогти, то «відійде» від переговорного процесу. За його словами, у цих перемовинах залучені «дуже великі его».

«Скажу вам, тут залучені великі его, але я думаю, щось таки станеться. А якщо ні – я просто відійду, і їм доведеться продовжувати самостійно», – сказав він.

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Нагадаємо, вчора, 19 травня, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Діалог очільників двох країн тривав понад дві години. 

Трамп стверджує, що не запроваджуватиме нових санкцій проти Росії, оскільки вбачає можливість досягнення прогресу в переговорах про припинення війни в Україні. Очільник США заявив, що Путін нібито прагне миру і закінчення війни вже зараз. 

Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що проєкту меморандуму між Росією та Україною наразі не існує і «не може існувати», оскільки «диявол криється в деталях». За його словами, головним пунктом, який Росія наполегливо формулює у всіх ініціативах щодо закінчення війни, є «усунення першопричин конфлікту».

Зеленський же після розмови з Трампом заявив, що Україна готовиться до нової зустрічі з російською стороною. За словами президента, така зустріч може відбутись в Туреччині, Ватикані або Швейцарії.

До слова, Трамп висловив впевненість в тому, що диктатор Путін прагне миру і закінчення війни, коли ж йому поставили питання щодо останніх атак РФ, то американський лідер відповів: «Він веде війну, війна триває».

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Теги: Дональд Трамп переговори путін

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