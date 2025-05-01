Українці готові відмовитися від територій «де-факто» – Келлог

Келлог: Українці готові відмовитися від територій, які зайняті росіянами

Спеціальний посланець США Дональда Трампа з питань України, Кіт Келлог, заявив, що Україна готова піти на «де-факто» відмову від територій, окупованих Росією, заради досягнення миру. Ця заява пролунала в ефірі Fox News і стала частиною обговорення 22 умов для мирного врегулювання, які, за словами Келлога, були узгоджені між США та Україною під час переговорів у Лондоні, пише «Главком».

Келлог заявив, що українська сторона готова до компромісу, розуміючи реалії окупації, але не готова до юридичного закріплення втрати територій.

«Українці готові відмовитися від територій, які зайняті росіянами, не «де-юре», назавжди, а «де-факто», тому що росіяни фактично окупували цю землю. Вони погодилися на це. І вони сказали мені це минулого тижня», – заявив Келлог.

За словами спецпосланця, ключовим елементом мирного плану є встановлення 30-денного режиму припинення вогню, що дозволить зупинити кровопролиття.

«При встановленні режиму припинення вогню кожна сторона залишиться на зайнятих нею позиціях. Саме до цього вони готові», – додав Келлог.

Нагадаємо, під час переговорів у Лондоні Сполучені Штати та Україна погодили 22 дії, спрямовані на укладення потенційної мирної угоди для завершення війни з Росією.

За словами Келлога, не всі пункти були однозначно сприйняті українською стороною, проте це є нормальним у процесі переговорів: «Українцям сподобалися не всі, але нікому не сподобається остаточна позиція, яку ви виробите. Це нормально, коли у вас є якісь переговори».

Келлог також висловив переконання, що Росія не здатна виграти війну.