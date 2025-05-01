Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Українці готові відмовитися від територій «де-факто» – Келлог

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Українці готові відмовитися від територій «де-факто» – Келлог
Келлог заявив, що українська сторона готова до компромісу
фото: Reuters

Келлог: Українці готові відмовитися від територій, які зайняті росіянами

Спеціальний посланець США Дональда Трампа з питань України, Кіт Келлог, заявив, що Україна готова піти на «де-факто» відмову від територій, окупованих Росією, заради досягнення миру. Ця заява пролунала в ефірі Fox News і стала частиною обговорення 22 умов для мирного врегулювання, які, за словами Келлога, були узгоджені між США та Україною під час переговорів у Лондоні, пише «Главком».

Келлог заявив, що українська сторона готова до компромісу, розуміючи реалії окупації, але не готова до юридичного закріплення втрати територій.

«Українці готові відмовитися від територій, які зайняті росіянами, не «де-юре», назавжди, а «де-факто», тому що росіяни фактично окупували цю землю. Вони погодилися на це. І вони сказали мені це минулого тижня», – заявив Келлог.

За словами спецпосланця, ключовим елементом мирного плану є встановлення 30-денного режиму припинення вогню, що дозволить зупинити кровопролиття.

«При встановленні режиму припинення вогню кожна сторона залишиться на зайнятих нею позиціях. Саме до цього вони готові», – додав Келлог.

Нагадаємо, під час переговорів у Лондоні Сполучені Штати та Україна погодили 22 дії, спрямовані на укладення потенційної мирної угоди для завершення війни з Росією. 

За словами Келлога, не всі пункти були однозначно сприйняті українською стороною, проте це є нормальним у процесі переговорів: «Українцям сподобалися не всі, але нікому не сподобається остаточна позиція, яку ви виробите. Це нормально, коли у вас є якісь переговори».

Келлог також висловив переконання, що Росія не здатна виграти війну.

Читайте також:

Теги: росія війна Україна Кіт Келлог перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ISW: підтримка Росією AES є довгостроковою стратегічною діяльністю
ISW: Росія посилює вплив свій вплив в Африці
5 квiтня, 08:11
Сергій Трофімчук був людиною принципів, завжди виступав за справедливість
Неодноразово намагався долучитися до лав ЗСУ. Згадаймо солдата Сергія Трофімчука
2 квiтня, 09:00
Росія прагне проникнути у світовий інформаційний простір, формуючи враження про загальну «втому від України»
Кремль розпочав нову інформаційну операцію проти України
5 квiтня, 15:58
Рютте заявив, що війна може закінчитися завтра
Генсек НАТО зробив прогноз про закінчення війни в Україні
5 квiтня, 17:16
У Росії лунали вибухи
У Росії пролунали вибухи: Курськ опинився під атакою дронів
15 квiтня, 03:31
«За» – 357 народних депутатів. «Проти» проголосував Олексій Гончаренко
Рада підтримала продовження дії воєнного стану. Проти був один нардеп (оновлено)
16 квiтня, 11:22
Життя захисника України обірвалося у районі Новодмитрівка на Донеччині
Дев‘ять років воював за Україну та її свободу. Згадаймо Юрія Дибу
23 квiтня, 09:00
Реставрація Троїцької надбрамної церкви, збудованої у XII столітті, розпочалася ще у 2018 році
Над Троїцькою церквою Києво-Печерської лаври засяяв оновлений хрест
15 квiтня, 16:13
У 2008 та 2010 роках Хаміс ставав чемпіоном світу у приміщенні
У Судані внаслідок артилерійського обстрілу загинув дворазовий чемпіон світу з легкої атлетики
14 квiтня, 16:34

Соціум

Українці готові відмовитися від територій «де-факто» – Келлог
Українці готові відмовитися від територій «де-факто» – Келлог
Найбільший авіаперевізник Європи може скасувати угоди з Boeing через тарифи Трампа
Найбільший авіаперевізник Європи може скасувати угоди з Boeing через тарифи Трампа
Китай зробив сенсаційну заяву щодо походження коронавірусу – Daily Mail
Китай зробив сенсаційну заяву щодо походження коронавірусу – Daily Mail
Скандал на порозі конклаву: ультраконсерватори прагнуть контролю над виборами Папи
Скандал на порозі конклаву: ультраконсерватори прагнуть контролю над виборами Папи
Прихильники кандидата в президенти Польщі зірвали український прапор під час «штурму мерії»
Прихильники кандидата в президенти Польщі зірвали український прапор під час «штурму мерії»
Поблизу Єрусалима вирують масштабні лісові пожежі: евакуйовано громади, є постраждалі
Поблизу Єрусалима вирують масштабні лісові пожежі: евакуйовано громади, є постраждалі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
212K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 травня: ситуація на фронті
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 травня 2025
38K
Мобілізація та проходження ВЛК: що змінюється з 1 травня
30K
Депутатка Держдуми РФ влаштувала істерику через вимогу України відсторонити російську гімнастку
23K
Римо-католицький єпископ назвав вчинок Папи Франциска, який точно показав, що він на боці України
20K
Ердоган розповів, яка подія «відчинить двері до миру» в Україні

Новини

У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
Сьогодні, 03:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:45
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua