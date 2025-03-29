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«Отримую звіти»: Трамп прокоментував удари «шахедами» по Україні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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«Отримую звіти»: Трамп прокоментував удари «шахедами» по Україні
Трамп не обговорював з Путіним питання купівлі Росією зброї в Ірану
фото з відкритих джерел

Трамп також розповів, що нещодавно надіслав листа іранському керівництву, у якому наголосив, що Тегерану доведеться зробити вибір

Президент США Дональд Трамп заявив, що не обговорював із російським диктатором Володимиром Путіним питання купівлі Росією зброї в Ірану та розповів, що отримує звіти про удари іранських безпілотників по Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox News.

На запитання журналістів, чи розмовляв він із Путіним про постачання озброєння з Ірану та Північної Кореї, Трамп відповів, що ці теми не порушувалися. Водночас він наголосив на важливості всіх питань і згадав про дітей у Росії.

«Багато дітей зараз живуть у Росії. Це жахлива ситуація, яка ніколи б не сталася, якби я був президентом», – сказав він, імовірно, маючи на увазі незаконно вивезених до РФ українських дітей.

Коли Трампа запитали, чому він нічого не робить у відповідь на атаки іранських дронів по Україні, він зазначив, що отримує відповідні звіти.

«Так, я отримую звіти. Ми уважно стежимо за ситуацією. Іран виробляє багато безпілотників, і вони доволі ефективні. Але ця країна перебуває у верхній частині мого списку для контролю», – заявив він.

Трамп також розповів, що нещодавно надіслав листа іранському керівництву, у якому наголосив, що Тегерану доведеться зробити вибір.

«Або ми домовимося за допомогою переговорів, або на Іран чекають дуже погані події. І я не хочу, щоб це сталося», – підкреслив він.

Нагадаємо, Сполучені Штати мають отримати Гренландію для забезпечення глобальної безпеки, оскільки країна «не може обійтися» без цього острова. Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп, повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Нам потрібна Гренландія. Це надзвичайно важливо для міжнародної безпеки. Ми не можемо обійтися без неї», – наголосив він.

За словами Трампа, контроль США над островом є «питанням миру для всього світу». Він також зазначив, що через Гренландію проходять військові кораблі, і Сполучені Штати не допустять цього.

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Теги: Дональд Трамп безпілотник

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