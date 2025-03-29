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Зеленський готовий говорити з російськими бізнесменами про мир

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Зеленський готовий говорити з російськими бізнесменами про мир
Зеленський: Ми готові до діалогу з тими, хто має бачення, як закінчити війну
фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Володимир Зеленський зазначив, що президент Росії Володимир Путін постійно шукає причини, щоб не припиняти війну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів із представниками Росії, зокрема з бізнесменами, якщо вони мають реальне бачення завершення війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укрінформ».

Зеленський зазначив, що російський диктатор Володимир Путін постійно шукає причини, щоб не припиняти війну, і боїться переговорів із Києвом. Враховуючи це, Україна готова говорити з тими, хто здатен реально вплинути на ситуацію.

«У Росії є бізнеси, багато регіонів і потужні економічні напрями. Ми готові до діалогу з тими, хто має бачення, як закінчити війну, і готовий діяти всупереч небажанню Путіна припиняти бойові дії», – заявив президент.

Раніше ми писали, що у Києві пройде термінова зустріч у вузькому колі, яка стосуватиметься безпекових питань для України. Як передає «Главком», про це зауважив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, повідомляє «РБК-Україна».

Президент зазначив, що зустріч планується у вузькому колі представників генштабів основних країн.

«Дуже вузьке коло буде основних країн, які 100% будуть готові до контингенту на території України. Не всі вони приїдуть, ми запрошуємо вузьке коло – Франція, Британія і Україна точно будуть», – сказав президент.

Президент додав, що ці країни вже створили «трикутник» у питанні безпеки для України.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що миротворчі сили, у разі їхнього розміщення в Україні, зможуть дати відсіч росіянам, якщо Москва вдасться до повторного нападу.

«Якби знову сталася загальна агресія проти української землі, ці армії фактично опинилися б під ударом, і тоді це наші звичайні рамки залучення. Наші солдати, коли вони задіяні і розгорнуті, повинні реагувати та відповідати на рішення головнокомандувача і, якщо вони перебувають у конфліктній ситуації, відповідати на неї», – сказав Макрон.

Теги: Володимир Зеленський переговори

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