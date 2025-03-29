Зеленський готовий говорити з російськими бізнесменами про мир

Зеленський: Ми готові до діалогу з тими, хто має бачення, як закінчити війну

Володимир Зеленський зазначив, що президент Росії Володимир Путін постійно шукає причини, щоб не припиняти війну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів із представниками Росії, зокрема з бізнесменами, якщо вони мають реальне бачення завершення війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укрінформ».

Зеленський зазначив, що російський диктатор Володимир Путін постійно шукає причини, щоб не припиняти війну, і боїться переговорів із Києвом. Враховуючи це, Україна готова говорити з тими, хто здатен реально вплинути на ситуацію.

«У Росії є бізнеси, багато регіонів і потужні економічні напрями. Ми готові до діалогу з тими, хто має бачення, як закінчити війну, і готовий діяти всупереч небажанню Путіна припиняти бойові дії», – заявив президент.

Раніше ми писали, що у Києві пройде термінова зустріч у вузькому колі, яка стосуватиметься безпекових питань для України. Як передає «Главком», про це зауважив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, повідомляє «РБК-Україна».

Президент зазначив, що зустріч планується у вузькому колі представників генштабів основних країн.

«Дуже вузьке коло буде основних країн, які 100% будуть готові до контингенту на території України. Не всі вони приїдуть, ми запрошуємо вузьке коло – Франція, Британія і Україна точно будуть», – сказав президент.

Президент додав, що ці країни вже створили «трикутник» у питанні безпеки для України.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що миротворчі сили, у разі їхнього розміщення в Україні, зможуть дати відсіч росіянам, якщо Москва вдасться до повторного нападу.

«Якби знову сталася загальна агресія проти української землі, ці армії фактично опинилися б під ударом, і тоді це наші звичайні рамки залучення. Наші солдати, коли вони задіяні і розгорнуті, повинні реагувати та відповідати на рішення головнокомандувача і, якщо вони перебувають у конфліктній ситуації, відповідати на неї», – сказав Макрон.