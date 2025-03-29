Польський генерал закликав терміново відновити призов на військову службу

Польща може захищатися від Росії тиждень або два

Коморніцький прокоментував, наскільки велика ймовірність нападу Росії на Польщу

Колишній заступник начальника Генерального штабу польської армії, генерал Леон Коморніцький закликав терміново відновити призов на військову службу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF FM.

Як зазначає видання, генерал Леон Коморніцький прокоментував можливість нападу Росії на Польщу.

«Якби хтось атакував нас, на мій погляд, польська армія втратила б свої можливості через місяць», – зазначив Коморніцький.

Голова Бюро національної безпеки нещодавно заявив, що – залежно від методу боротьби – Польща може захищатися тиждень або два.

«Генерал забув, що він є важливим урядовцем і не повинен ділитися конфіденційними даними в публічних місцях. Ми не повинні цього говорити. Він, звичайно, міг би сказати в загальних рисах, що у нас недостатньо ресурсів для забезпечення збройних сил у довгостроковій перспективі, але не визначати це конкретно. Я, однак, тепер можу припустити. Якби хтось напав на нас, на мій погляд, через місяць Військо Польське втратило б свої можливості», – заявив Коморницький.

На запитання, чи може Росія напасти на Польщу, генерал сказав, що сьогодні такої загрози немає.

«Але якщо ми побачимо, що Євросоюз йде на протиріччя зі стратегією США щодо припинення війни в Україні, може статися розкол НАТО, де стаття 5 перестане діяти, як кажуть – можлива загроза нападу Росії на країни Балтії. Це може статися вже на початку наступного року, якщо переговори про припинення вогню зірвуться. Росія може завдати удару. Це випробує НАТО. Росія буде прагнути з'єднатися з Кенігсберзькою областю. де Через країни Балтії. Атака може бути здійснена з білоруського боку. Запитали: чи помре Європа за Ригу, Вільнюс і Таллін?» – сказав Коморницький.

Нещодавно генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрівся з прем'єр-міністром Дональдом Туском у Варшаві . Під час спільної прес-конференції він розповів про реакцію НАТО у разі можливого нападу на Польщу.

«Якби хтось, будь-хто, прорахувався і повірив, що може напасти на Польщу чи будь-якого іншого союзника без наслідків, Альянс відповість повною силою. Реакція буде нищівною. Це повинно бути зрозуміло Володимиру Путіну і будь-кому іншому», – заявив Рютте.

«Слова, слова, тільки слова. Стаття 5 не працює «автоматично». Тут потрібен консенсус. Якщо американці скажуть «ні», цього не буде, не вийде. І вони «головний модератор»», – заявив Коморницький.

Генерал підкреслив, що у зв'язку з цим «потрібно зробити все, щоб США не вийшли зі структур НАТО».

На питання згоди поляків на добровільну військову підготовку Коморницький заявив:

«Це дуже тривожно (...). Йде війна і потреби тут очевидні (...). Ми повинні відновити призов», – сказав він.