Китай у 2025 році планує збільшити оборонний бюджет: про яку суму йдеться

Цього року Китай збільшить свій оборонний бюджет на 7,2%

Китай у 2025 році планує збільшити оборонний бюджет. В оприлюдненому проєкті бюджету йдеться, що витрати на національну оборону становитимуть 1,784 трильйона юанів ($244,99 млрд) зі збільшенням на 7,2% порівняно з минулим роком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNBC

Китай послідовно збільшує оборонний бюджет, причому дотримується оборонної військової доктрини.

«Збільшення бюджету на оборону, що значно перевищує цільове зростання економіки Китаю на цей рік приблизно на 5%, сталося в той час, як західні уряди багатьох країн прагнуть збільшити військові витрати для зміцнення власної безпеки»,– пише видання.

Так, у вівторок Європейський Союз оголосив, що може мобілізувати до 800 мільярдів євро ($841 мільярд) для посилення підтримки України на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

Раніше стало відомо, що Китай запровадив додаткові мита на американські товари, крім того, подав позов до СОТ у зв'язку із запровадженням США нових торгових мит. У Китаї неодноразово заявляли, що введення мит завдасть збитків самим США.

До слова, Китай з 10 березня запроваджує додаткові мита у розмірі 10-15% на американську сільськогосподарську продукцію у відповідь на тарифну політику президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо президент США Дональд Трамп підписав указ, яким подвоїв мита на товари з Китаю через «неспроможність влади КНР вжити заходів для зменшення постійного припливу синтетичних опіоїдів, зокрема, фентанілу».