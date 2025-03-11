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Спустилась гірськолижною трасою. Пацієнтка «Охматдиту» з протезом встановила рекорд

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Спустилась гірськолижною трасою. Пацієнтка «Охматдиту» з протезом встановила рекорд
Маринка — перша дівчинка в Україні з протезом вище коліна, яка здійснила спуск гірськолижною трасою
фото: Охматдит/Facebook

Перша дівчинка в Україні з протезом вище коліна встановила рекорд, здійснивши спуск гірськолижною трасою 

Восьмирічна Маринка, перша дитина, яка отримала протез в Україні через військову травму, здійснила спуск гірськолижною трасою. У супроводі свого тренера дівчинка за 46 секунд спустилася з траси довжиною до 50 метрів, встановивши національний рекорд, який фіксується Книгою світових рекордів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».  

У лікарні розповіли, що на лижі дівчинка стала лише місяць тому, проте за короткий проміжок часу встигла полюбити цей вид спорту та досягти успіху.

На лижі дівчинка стала лише місяць тому
На лижі дівчинка стала лише місяць тому
фото: Охматдит/Facebook

«Цінною підтримкою для дитини стали її сімʼя, друзі, співробітники «Охматдиту» та, звичайно, тренер Василь Леськів, який навчив її не лише кататися, а й вірити у свої сили та не боятися нових викликів», – йдеться у повідомленні.

Як розповіли в «Охматдиті», Маринка родом із Херсонщини. У травні 2022 року, внаслідок російського обстрілу, вона втратила ніжку, тоді снаряд влучив у її будинок.

«Після поранення дівчинка потрапила до столичного «Охматдиту» на лікування, де й досі проходить реабілітацію, займається з психологом, продовжує звикати до протеза та здійснювати свої мрії», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Марина не здається перед труднощами та впевнено йде до своєї мети – стати гонщицею. Зараз вона активно займається різними видами спорту, обожнює футбол, їздить на велосипеді, стрибає на батутах, навчилася плавати, а тепер ще й катається на лижах.

Марина та її тренер Василь Леськів
Марина та її тренер Василь Леськів
гірськолижною трасою фото: Охматдит/Facebook

«А найбільше я люблю швидкість. Це такий кайф», – ділиться Маринка.

Перша дівчинка в Україні з протезом вище коліна, яка здійснила спуск гірськолижною трасою: пацієнтка Охматдиту встановила рекорд
Перша дівчинка в Україні з протезом вище коліна, яка здійснила спуск гірськолижною трасою: пацієнтка Охматдиту встановила рекорд
фото: Охматдит/Facebook

«Історія нашої пацієнтки – це приклад для кожного. Вона є взірцем неймовірної сили та доказом того, що немає нічого неможливого», – кажуть у клініці. 

Пацієнтка «Охматдиту» з протезом встановила національний рекорд
Пацієнтка «Охматдиту» з протезом встановила національний рекорд
фото: Охматдит/Facebook

Нагадаємо, Саша Філіпчук, яка сильно постраждала від дій російських окупантів у Бучі, отримала унікальний протез у США. дев'ятирічна дівчинка тепер може знову згинати пальці. 

До слова, лікарі Львівської лікарні «Охматдит» провели операцію 10-місячному хлопчику, який проковтнув іграшковий перстень та врятували його життя. Повідомляється, що батьки хлопчика помітили, що син став дуже неспокійним. Його турбувала постійна слинотеча, з’явилися порушення дихання та задишка. Малюк не міг нічого ковтати. Тоді вони усвідомили, що, ймовірно, хлопчик проковтнув сторонній предмет. Після цього вони одразу вирушили до місцевої лікарні у Новому Роздолі. Там лікарі зробили малюкові рентген, на якому побачили сторонній предмет. Згодом дитину негайно каретою швидкої допомоги доставили до Центру дитячої медицини лікарні «Охматдит».

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Теги: історія війна рекорд Охматдит будинок тренер поранення дитина

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