Аналітики Deepstate раніше зазначали, що на Курщині погіршилася ситуація

Раніше ISW оцінювало, що російські сили мають намір перекрити автошлях H-07

Російські війська руйнують мости в Курській області та вздовж міжнародного кордону, щоб перешкодити українським військам вийти з Курської області в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що російські війська знищили міст на північ від Суджі вздовж траси H-07 Суми – Суджа (відома як траса Р-200 у Росії) і що армія РФ намагається перешкодити українським силам відступити до Суджі.

Російський мілблогер стверджував, що підрозділи російського 177-го морського піхотного полку знищили міст через річку Псел між Миропіллям Сумської області та Горналь Курської області, щоб ускладнити українське матеріально-технічне забезпечення

Аналітики ISW зазначають, що росіяни продовжують повільно просуватися на півночі Сумської області в районі Басівки та Новенького (обидва на північний схід від міста Суми) і що російські обстріли перекрили трасу Н-07.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни вже оцінювали те, що російські сили мають намір перекрити H-07, щоб ускладнити матеріально-технічне забезпечення України в Курській області та підтримати зусилля Росії охопити український виступ з півдня.

До слова, підрозділи Десантно-штурмових військ знищили російських спецпризначенців, які переміщалися по гілці газопроводу в напрямку Суджі, що на Курщині.

На Курщині зведені диверсійно-штурмові групи противника перемістилися по гілці газопроводу з метою закріпитися на околицях міста Суджа.

Сили противника були своєчасно виявлені підрозділами аеророзвідки Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Відомо, що українські десантники заблокували вихід з тунелю та знищили близько 80% групи.

До слова, у Генштабі ЗСУ заявили, що ситуація в Курській області під контролем командування, інформація щодо масованого прориву росіянами кордону України на Сумщині не відповідає дійсності, а в Суджі російські спецпризначенці, які раніше перемістилися по газопроводу, несуть «дуже великі» втрати.