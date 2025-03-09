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ISW: Армія РФ руйнує мости, щоб перешкодити відступу українських військ з Курщини

Іванна Гончар
glavcom.ua
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ISW: Армія РФ руйнує мости, щоб перешкодити відступу українських військ з Курщини
Аналітики Deepstate раніше зазначали, що на Курщині погіршилася ситуація
фото з відкритих джерел

Раніше ISW оцінювало, що російські сили мають намір перекрити автошлях H-07

Російські війська руйнують мости в Курській області та вздовж міжнародного кордону, щоб перешкодити українським військам вийти з Курської області в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що російські війська знищили міст на північ від Суджі вздовж траси H-07 Суми – Суджа (відома як траса Р-200 у Росії) і що армія РФ намагається перешкодити українським силам відступити до Суджі.

Російський мілблогер стверджував, що підрозділи російського 177-го морського піхотного полку знищили міст через річку Псел між Миропіллям Сумської області та Горналь Курської області, щоб ускладнити українське матеріально-технічне забезпечення

Аналітики ISW зазначають, що росіяни продовжують повільно просуватися на півночі Сумської області в районі Басівки та Новенького (обидва на північний схід від міста Суми) і що російські обстріли перекрили трасу Н-07.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни вже оцінювали те, що російські сили мають намір перекрити H-07, щоб ускладнити матеріально-технічне забезпечення України в Курській області та підтримати зусилля Росії охопити український виступ з півдня.

До слова, підрозділи Десантно-штурмових військ знищили російських спецпризначенців, які переміщалися по гілці газопроводу в напрямку Суджі, що на Курщині. 

На Курщині зведені диверсійно-штурмові групи противника перемістилися по гілці газопроводу з метою закріпитися на околицях міста Суджа.

Сили противника були своєчасно виявлені підрозділами аеророзвідки Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Відомо, що українські десантники заблокували вихід з тунелю та знищили близько 80% групи.

До слова, у Генштабі ЗСУ заявили, що ситуація в Курській області під контролем командування, інформація щодо масованого прориву росіянами кордону України на Сумщині не відповідає дійсності, а в Суджі російські спецпризначенці, які раніше перемістилися по газопроводу, несуть «дуже великі» втрати. 

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Теги: армія росіяни війна Курщина ISW

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