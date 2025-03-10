У Берліні пройшла акція солідарності з Україною
Гаслом акції стала фраза: «Зараз - на повну силу!»
Біля Бранденбурзьких воріт у столиці Німеччини зібралося кілька сотень людей, які закликали не зупиняти підтримку України та боротися за сильну Європу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.
У неділю, 9 березня, біля Бранденбурзьких воріт у Берліні пройшла акція солідарності з Україною. Повідомляється, що в заході взяли участь понад 500 людей.
Об'єднання Campact, яке виступило організатором заходу. Представник організації Крістоф Баутц розповів, що в такий спосіб активісти планують привернути увагу до трьох основних тем, пов'язаних із проявом солідарності з Україною.
Йдеться про потреби в збільшенні обсягів гуманітарної допомоги, фінансової допомоги та військової допомоги.
Pro-Ukrainian Demonstration at the Brandenburg Gate in Berlin
The American embassy right around the corner…
Great symbolism for Ukraine
Slava Ukraini pic.twitter.com/8YWy0BoUny
Гаслом акції стала фраза: «Зараз - на повну силу!». Таким чином, учасники хотіли наголосити, що їхня підтримка України не слабшає на тлі рішень, які ухвалює адміністрація президента США Дональда Трампа.
У присутніх були плакати з написами: «Путін стоп» та «Соромтеся: Трамп, Венс, Рубіо, Маск, Цукерберг, Безос».
Голова фракції Зелених у Бундестазі Катаріна Дрьоґе, яка виступила на заході, сказала: «Я схиляюся перед народом України, я схиляюся перед вашою силою».
Нагадаємо, біля Білого дому у Вашингтоні відбулася акція на підтримку України. Протестувальники розгорнули найбільший у світі український прапор. Так, вони закликають адміністрацію Дональда Трампа змінити політику щодо Києва.
Активісти вимагають відновити військову підтримку і передачу розвідданих з боку Сполучених Штатів і закликали не вести справ з Росією. Повідомляється, що акція мала назву «Не кидай Україну».
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