Біля Бранденбурзьких воріт у Берліні пройшла акція солідарності з Україно

Гаслом акції стала фраза: «Зараз - на повну силу!»

Біля Бранденбурзьких воріт у столиці Німеччини зібралося кілька сотень людей, які закликали не зупиняти підтримку України та боротися за сильну Європу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.



У неділю, 9 березня, біля Бранденбурзьких воріт у Берліні пройшла акція солідарності з Україною. Повідомляється, що в заході взяли участь понад 500 людей.

У Берліні пройшла акція на підтримку України фото з відкритих джерел

Об'єднання Campact, яке виступило організатором заходу. Представник організації Крістоф Баутц розповів, що в такий спосіб активісти планують привернути увагу до трьох основних тем, пов'язаних із проявом солідарності з Україною.

Йдеться про потреби в збільшенні обсягів гуманітарної допомоги, фінансової допомоги та військової допомоги.

Pro-Ukrainian Demonstration at the Brandenburg Gate in Berlin



The American embassy right around the corner…



Great symbolism for Ukraine



Slava Ukraini pic.twitter.com/8YWy0BoUny — FreedomFighterFella (@FFF12983) — FreedomFighterFella (@FFF12983) March 9, 2025

Гаслом акції стала фраза: «Зараз - на повну силу!». Таким чином, учасники хотіли наголосити, що їхня підтримка України не слабшає на тлі рішень, які ухвалює адміністрація президента США Дональда Трампа.

У присутніх були плакати з написами: «Путін стоп» та «Соромтеся: Трамп, Венс, Рубіо, Маск, Цукерберг, Безос».

Голова фракції Зелених у Бундестазі Катаріна Дрьоґе, яка виступила на заході, сказала: «Я схиляюся перед народом України, я схиляюся перед вашою силою».

Нагадаємо, біля Білого дому у Вашингтоні відбулася акція на підтримку України. Протестувальники розгорнули найбільший у світі український прапор. Так, вони закликають адміністрацію Дональда Трампа змінити політику щодо Києва.

Активісти вимагають відновити військову підтримку і передачу розвідданих з боку Сполучених Штатів і закликали не вести справ з Росією. Повідомляється, що акція мала назву «Не кидай Україну».