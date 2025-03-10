Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Берліні пройшла акція солідарності з Україною

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Берліні пройшла акція солідарності з Україною
Біля Бранденбурзьких воріт у Берліні пройшла акція солідарності з Україно
фото: x.com/imaginistas

Гаслом акції стала фраза: «Зараз - на повну силу!»

Біля Бранденбурзьких воріт у столиці Німеччини зібралося кілька сотень людей, які закликали не зупиняти підтримку України та боротися за сильну Європу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.
 
У неділю, 9 березня, біля Бранденбурзьких воріт у Берліні пройшла акція солідарності з Україною. Повідомляється, що в заході взяли участь понад 500 людей.

У Берліні пройшла акція на підтримку України
У Берліні пройшла акція на підтримку України
фото з відкритих джерел

Об'єднання Campact, яке виступило організатором заходу. Представник організації Крістоф Баутц розповів, що в такий спосіб активісти планують привернути увагу до трьох основних тем, пов'язаних із проявом солідарності з Україною.

Йдеться про потреби в збільшенні обсягів гуманітарної допомоги, фінансової допомоги та військової допомоги.

Гаслом акції стала фраза: «Зараз - на повну силу!». Таким чином, учасники хотіли наголосити, що їхня підтримка України не слабшає на тлі рішень, які ухвалює адміністрація президента США Дональда Трампа.

У присутніх були плакати з написами: «Путін стоп» та «Соромтеся: Трамп, Венс, Рубіо, Маск, Цукерберг, Безос».

Голова фракції Зелених у Бундестазі Катаріна Дрьоґе, яка виступила на заході, сказала: «Я схиляюся перед народом України, я схиляюся перед вашою силою».

Нагадаємо, біля Білого дому у Вашингтоні відбулася акція на підтримку України. Протестувальники розгорнули найбільший у світі український прапор. Так, вони закликають адміністрацію Дональда Трампа змінити політику щодо Києва. 

Активісти вимагають відновити військову підтримку і передачу розвідданих з боку Сполучених Штатів і закликали не вести справ з Росією. Повідомляється, що акція мала назву «Не кидай Україну».

Читайте також:

Теги: Німеччина акція війна путін активісти мітинг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія встановила дроновий рекорд
Росія встановила дроновий рекорд
23 лютого, 22:40
Угорщина направить близько €1 млн Лівану замість допомоги Україні
Угорщина направить близько €1 млн Лівану замість допомоги Україні
12 лютого, 03:48
Окупанти намагаються відбити село, але поки безуспішно
ЗСУ провели зухвалу операцію під Покровськом: подробиці
15 лютого, 20:10
Зеленський під час зустрічі з Паппергером
Гендиректор Rheinmetall розповів, коли в Україні запрацює завод із виробництва боєприпасів
15 лютого, 19:57
Росія незаконно утримує у неволі тисячі цивільних українців
Викрадені Росією українці за час війни. Офіс генпрокурора назвав шокуючу цифру (документи)
25 лютого, 16:56
Сирський: У 2024 році держава поставила на фронт понад 1,3 млн дронів
Сирський про удари по РФ: Вже дістаємо на відстані 1700 км
23 лютого, 15:33
Окупанти атакували дронами Харківську область
Ворог завдав масованого удару по енергетичній інфраструктурі Харківщини
27 лютого, 22:46
28 лютого внаслідок повітряної атаки РФ суттєвих руйнувань зазнала навчально-тренувальна база «Чорноморця»
Росія обстріляла базу «Чорноморця», де ночували гравці і тренери клубу
1 березня, 13:05
Масована атака по Україні, угода з Європейським інвестиційним банком. Головне за 7 березня
Масована атака по Україні, угода з Європейським інвестиційним банком. Головне за 7 березня
7 березня, 21:08

Соціум

У Берліні пройшла акція солідарності з Україною
У Берліні пройшла акція солідарності з Україною
Нафтопереробний завод у Самарській області під атакою дронів
Нафтопереробний завод у Самарській області під атакою дронів
У США розбився літак поруч з стоянкою будинку престарілих
У США розбився літак поруч з стоянкою будинку престарілих
У Росії матері загиблих окупантів отримали від влади цинічний подарунок на 8 Березня
У Росії матері загиблих окупантів отримали від влади цинічний подарунок на 8 Березня
Понад 86% поляків виступають проти відправлення військ в Україну
Понад 86% поляків виступають проти відправлення військ в Україну
Офіцери Секретної служби США стріляли в озброєного чоловіка біля Білого дому
Офіцери Секретної служби США стріляли в озброєного чоловіка біля Білого дому

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
182K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 березня: ситуація на фронті
119K
Путін скликав нараду щодо Запорізької АЕС: сказав розбирати
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 березня 2025
44K
Росія готується до війни з НАТО – ISW
28K
ISW: Армія РФ руйнує мости, щоб перешкодити відступу українських військ з Курщини
13K
Рубіо та Маска зачепили слова Сікорського про Starlink для України

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:23
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Швеція надасть понад €2 млн на розширення прав українських жінок
8 березня, 22:14
8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 березня, 00:10
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua