Стало відомо, які країни США розглядають для моніторингу «енергетичного перемир’я»

Зеленський зазначив, що в України є свій моніторинг і «ми чітко говоримо, де Росія порушила свої зобовʼязання перед американською стороною»

Зеленський: Поки немає інших третіх країн, які будуть відповідати за моніторинг для нас, контактер – Сполучені Штати

Сполучені Штати Америки проведуть консультації з Саудівською Аравію, Туреччиною та деякими європейськими країнами щодо їх готовності проводити моніторинг «енергетичного перемир'я» між Україною та Росією. Як передає «Главком», про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу, повідомляє РБК-Україна.

«Після домовленостей наших на другій зустрічі в Саудівській Аравії з командою США я чітко сказав Рустему Умєрову по телефону, що у мене виникає одне питання, хто здійснює моніторинг», – сказав Зеленський.

На його думку, це ключове з урахуванням трагічного досвіду України щодо будь-яких домовленості з Росією.

«Нам стало відомо, що американська сторона проведе консультації всередині своєму, далі проведе консультації як з Саудівською Аравію, так і з Туреччиною, і також з деякими європейськими країнами щодо їх готовності проводити моніторинг. Я не знаю результатів цих розмов, поки що американські партнери нам про це не сказали, але вони це озвучили, і ми їм озвучили, що без моніторингу працювати не буде», – розповів президент.

Зеленський зазначив, що в України є свій моніторинг і «ми чітко говоримо, де Росія порушила свої зобовʼязання перед американською стороною».

«Тому що у них були свої розмови, і американська сторона передала нам, що з моменту публікації цього документу, який був під час другої зустрічі в Саудівській Аравії, з цього моменту наступає домовленість. І навіть в цьому різниця в позиціях США і росіян. Росіяни кажуть про 18 березня, начебто якихось їх домовленостей з Америкою, забуваючи, що війна не у них з Америкою, а проти України», – додав Зеленський.

Президент також розповів, що 28 березня він попросив міністра оборони України Рустема Умєрова передати контактерам із США всі докази зриву зобов'язань, які на себе брали Сполучені Штати як гарантер і медіатор.

«Поки немає інших третіх країн, які будуть відповідати за моніторинг для нас, контактер – Сполучені Штати. Умєров візьме все від ДСНС, МВС, енергетиків, від нашої протиповітряної оборони та прокоментує це американській стороні. А також порушить питання, що я як президент звертаю увагу української сторони на те, що треба вирішити питання моніторингу», – зазначив Зеленський.

Водночас президент додав, що трішки дивно виглядало, коли росіяни з американцями пропонували Саудівську Аравію для моніторингу енергетики.

«При всій повазі до лідера Саудівської Аравії, у мене дуже хороші відносини з принцом, але вони не можуть моніторити енергетику у нас. Бо засоби, бо розвідка, бо відповідні професійні енергетики – я думаю, у них точно немає, принаймні в Україні у них немає. Я був здивований цією пропозицією», – пояснив він.

А те, що однією з країн, яка може моніторити безпеку в Чорному морі, може бути Туреччина, на думку Зеленського, цілком логічно.

«Ми завжди говорили, що моніторити можуть США, британці, французи, плюс країни Чорноморського узбережжя - і румуни, і болгари, це для нас абсолютно зрозуміло. Я не бачу проблем, якщо є бажання», – додав глава держави.

Як відомо, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську.

Тим часом спеціальний представник США Стів Віткофф відмовився визнавати, що Росія порушила угоду про ненапад на енергетичну інфраструктуру України після розмови Трампа і Путіна.