Іграшка допомогла врятувати трирічного хлопчика після майже доби пошуків

Хлопчика, який зник під час збору кукурудзи, виявили за допомогою тепловізора після майже доби пошуків

На Чернігівщині знайшли трирічного Святослава, який зник 23 вересня під час збору кукурудзи разом із матір’ю та старшим братом. Пошуки дитини тривали майже добу. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський, пише «Главком».

До пошукової операції залучили понад 300 працівників системи МВС – поліцейських, рятувальників, нацгвардійців та прикордонників. Також працювали кінологи та екіпажі безпілотників. Вранці пошуковці знайшли іграшку хлопчика. Це допомогло визначити сектор, який почали обстежувати особливо ретельно.

Врятовану дитину передали матері фото: Нацполіція України

Згодом аеророзвідники за допомогою тепловізора побачили дитину та передали координати наземним групам. Святослава знайшли на околицях нежилого хутора, приблизно за 6 км від місця, де він зник.

Після порятунку хлопчик перебуває під наглядом медиків. За попередньою інформацією, загрози його життю немає. Заступник очільника Національної поліції Андрій Нєбитов повідомив, що дитину вже передали матері. Він також зазначив, що від початку року поліцейські розшукали 848 дітей.

Пошуки Святослава тривали в складних умовах – серед полів та заростей, уночі й за холодної погоди. До операції долучилися правоохоронці, рятувальники, військові, волонтери та місцеві жителі.

Варто нагадати, що близько 100 тис. абонентів Чернігівської області залишилися без світла внаслідок російської атаки на енергетичний об'єкт у сусідньому регіоні. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.