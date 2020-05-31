До послаблення карантину не готові п’ять областей та Київ, – МОЗ



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Поки не готові до послаблення карантину Волинська, Донецька, Львівська, Рівненська та Чернівецька області

Неможливість зняття карантинних обмежень пояснюється високою інцидентністю, великою завантаженістю ліжкових місць та низьким охопленням населення тестуванням на коронавірус

Станом на 31 травня 5 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів, у Києві спостерігається перевищення критерію зафіксованих випадків захворювання на 100 тисяч населення (інцидентності).

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Згідно з даними, поки не готові до послаблення карантину Волинська, Донецька, Львівська, Рівненська та Чернівецька області.

Крім того, у Києві зафіксоване перевищення критерію виявлених випадків захворювання на 100 тисяч осіб за останні 7 днів (інцидентності). При дозволеній нормі 12 випадків на 100 тис. осіб, у столиці – 12,2.

Неможливість переходити на наступний етап зняття карантинних обмежень у цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків Covid-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю ліжкових місць у медзакладах та низьким охопленням населення ПЛР-тестуванням на коронавірус.

Як повідомлялося, у Києві підтверджено вже 2 985 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, при цьому за останню добу у столиці захворіла 81 людина, 11 з них – медики.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу захворіли 468 осіб, з низ 12 дітей та 67 медичних працівників.

Коронавірус в Україні

Всього 23672

Хворіють 13426

Одужали 9538

Померли 708

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Як повідомлялося, станом на 9:00 31 травня в Україні зафіксовано 468 нових випадків коронавірусу, це на 75 випадків більше, ніж учора (393). Усього виявлено 23 672 випадки коронавірусної хвороби.