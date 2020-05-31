До послаблення карантину не готові п’ять областей та Київ, – МОЗ
Неможливість зняття карантинних обмежень пояснюється високою інцидентністю, великою завантаженістю ліжкових місць та низьким охопленням населення тестуванням на коронавірус
Станом на 31 травня 5 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів, у Києві спостерігається перевищення критерію зафіксованих випадків захворювання на 100 тисяч населення (інцидентності).
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
Згідно з даними, поки не готові до послаблення карантину Волинська, Донецька, Львівська, Рівненська та Чернівецька області.
Крім того, у Києві зафіксоване перевищення критерію виявлених випадків захворювання на 100 тисяч осіб за останні 7 днів (інцидентності). При дозволеній нормі 12 випадків на 100 тис. осіб, у столиці – 12,2.
Неможливість переходити на наступний етап зняття карантинних обмежень у цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків Covid-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю ліжкових місць у медзакладах та низьким охопленням населення ПЛР-тестуванням на коронавірус.
Як повідомлялося, у Києві підтверджено вже 2 985 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, при цьому за останню добу у столиці захворіла 81 людина, 11 з них – медики.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу захворіли 468 осіб, з низ 12 дітей та 67 медичних працівників.
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Всього23672
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Хворіють13426
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Одужали9538
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Померли708
Як повідомлялося, станом на 9:00 31 травня в Україні зафіксовано 468 нових випадків коронавірусу, це на 75 випадків більше, ніж учора (393). Усього виявлено 23 672 випадки коронавірусної хвороби.