Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня

Із російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап обміну «1000 на 1000»

Росія атакувала балістикою портову інфраструктуру Одеси: є загиблі

Перший етап обміну «1000 на 1000»: Україна повернула з полону РФ 390 осіб. Росія атакувала балістикою портову інфраструктуру Одеси. СБУ затримала курсанта, який готував ракетні удари по військовому інституту.

«Главком» зібрав найактуальніші новини за 23 травня, аби ви були в курсі подій.

Перший етап обміну «1000 на 1000»: Україна повернула з полону РФ 390 осіб

Із російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап обміну «1000 на 1000». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

«Повертаємо наших людей додому. Реалізовано першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000. Ця домовленість була досягнута на зустрічі в Туреччині, і важливо реалізувати її повністю. Сьогодні – 390 людей. Субота й неділя – очікуємо продовження обміну», – йдеться у повідомленні президента.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що сьогодні звільнено 270 військових та 120 цивільних громадян.

Росія атакувала балістикою портову інфраструктуру Одеси: є загиблі

Росія вдарила двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Як передає «Главком», про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок російської атаки загинуло двоє осіб. Ще вісім людей отримали поранення, з них четверо у важкому стані, двоє у стані середнього ступеню важкості і ще двоє отримали незначні тілесні ушкодження. Так, пошкоджені машинне відділення, вибито вікна і двері у адміністративних будівлях, знищені транспортні засоби й техніка. «Це був звичайний робочий день у звичайному українському порту.

СБУ затримала курсанта, який готував ракетні удари по військовому інституту

Служба безпеки затримала курсанта військового інституту, який виявився російським агентом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як зазначають правоохоронці, зловмисник мав скоригувати ракетний удар по об’єктах навчального закладу. Фігурант підготував російському куратору «звіти», в яких розписав графік перебування курсантів на різних об’єктах. Кіберфахівці СБУ затримали курсанта на території вишу. Зловмисник потрапив у поле зору ФСБ, коли шукав «легких заробітків» у Telegram-каналах.

У Росії розбився вертоліт Мі-8

Поблизу Наришкіно Орловської області розбився вертоліт Мі-8. За попередніми даними, внаслідок авіакатастрофи екіпаж судна загинув. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що після падіння відбулася детонація боєприпасів: зафіксовано пожежу та вибухи. За даними рятувальників, постраждалих серед цивільного населення немає.

Офіційно: Україна та США запустили Фонд відновлення

Україна та США завершили всі процедури для початку роботи спільного Фонду відновлення. Його офіційно запустили. Як передає «Главком», про це повідомила перший віцепремʼєр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Політикиня розповіла, що останнім кроком стала дипломатична нота від США, яку посадовиця особисто отримала вранці 23 травня від тимчасової повіреної в справах США в Україні Джулі Девіс.

Після погроз техногіганту Apple Трамп взявся за Євросоюз: обіцяє 50% мита

Президент США Дональд Трамп рекомендує з 1 червня запровадити прямі мита у 50% для Європейського Союзу після скарг на те, що торговельні переговори зайшли в глухий кут. Як передає «Главком», відповідну заяву він опублікував у соцмережі Truth Social.

Трамп звинуватив ЄС у «монетарних маніпуляціях, несправедливих судових процесах проти американських компаній» та «надмірних податках і бар’єрах», що, за його словами, призвело до щорічного дефіциту у торгівлі США з ЄС у понад $250 млрд. Ця заява пролунала після того, як Трамп пригрозив запровадити мито щонайменше у 25% на продукцію Apple