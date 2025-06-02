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Україна та РФ домовилися про новий обмін полоненими: деталі від Умєрова

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Україна та РФ домовилися про новий обмін полоненими: деталі від Умєрова
Україна та РФ домовились про обмін «всіх на всіх» важкопоранених і тяжкохворих військовополонених – Умєров
фото: скриншот з відео

Умєров: Ми домовились про повернення «6000 на 6000» тіл загиблих солдатів

Сьогодні, 2 червня, на переговорах у Стамбулі РФ та Україна домовилися про обмін полоненими та про повернення тіл військових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра оборони Рустема Умєрова.

«Ми домовились про обмін «всіх на всіх» важкопоранених і тяжкохворих військовополонених. Друга категорія – це молоді солдати, яким від 18 до 25 років, «всіх на всіх». Також ми домовились про повернення «6000 на 6000» тіл загиблих солдатів», – сказав Умєров.

Нагадаємо, у понеділок, 2 червня, у Стамбулі почався другий раунд переговорів делегацій України та Російської Федерації. Напередодні, 1 червня, президент Володимир Зеленський вніс зміни до складу делегації – зі списку виключено Олексія Маловацького, натомість включено Юрія Ковбасу, Євгена Острянського та Андрія Фоміна.

Документ, з яким українська делегація поїхала до Стамбула на переговори, містить положення про перемир'я, гарантії безпеки, а також зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. 

Радник керівника Офісу президента підкреслив, що російська сторона досі не озвучила жодної конкретної позиції чи вимог щодо майбутніх переговорів. Він назвав це «унікальним випадком», коли делегація вирушає на зустріч, не оприлюднивши жодних деталей про свій порядок денний: «Вони не мають публічно пред'явленої позиції, щоб її проаналізувати. Переговори так не ведуться – це свідчить, що вони можуть бути беззмістовними».

Тим часом перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та позаштатний радник голови Офісу президента Олександр Бевз, які входять до складу української переговорної делегації, зустрілися з представниками Німеччини, Італії та Великої Британії. Сторони скоординували позиції напередодні зустрічі української та російської делегацій.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна планує запропонувати Росії на переговорах повне, безумовне припинення вогню й усі достойні та раціональні кроки, які можуть дати тривалий і надійний мир. «Українська пропозиція, яку ми дали росіянам, – логічна та реалістична», – зазначив президент. До слова, аналітики ISW проаналізували, як Росія «диктує» свої вимоги щодо часу, умов та місця проведення переговорів.

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Теги: обмін полоненими переговори Рустем Умєров

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