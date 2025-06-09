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Тіло вкрите каліцтвами. Звільнений з полону боєць показав жахливі сліди катувань

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Тіло вкрите каліцтвами. Звільнений з полону боєць показав жахливі сліди катувань
Звільнений з російського полону український захисник показав своє тіло
фото: Clash Report

Український захисник показав, що росіяни зробили із ним у полоні

Після чергового обміну військовополоненими один зі звільнених українських захисників шокував станом свого тіла. Військовий продемонстрував численні сліди катувань. Відповідне фото показало видання Clash Report, інформує «Главком».

«Після обміну український військовополонений показав своє тіло, вкрите численними каліцтвами, з випаленим написом «Слава Росії»», – йдеться у підписі до фото.

Тіло вкрите каліцтвами. Звільнений з полону боєць показав жахливі сліди катувань фото 1
скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 9 червня, розпочався обмін полоненими, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі.

Як повідомлялося, українці віком до 25 років повернулися з російського полону. Переважна більшість із повернутих перебувала у неволі з 2022 року. Усі визволені – представники рядового та сержантського складу.

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фото: telegram / Zelenskiy / Official

До слова, 23, 24 та 25 травня Україна провела масштабний обмін полоненими «1000 на 1000». Проте командир «Азова», полковник Денис Редіс Прокопенко обурився через обмін полоненими. Він зауважив, що в рамках обміну «1000 на 1000» додому не повернувся жоден військовослужбовець 12-ї бригади «Азов» «зате повернувся покидьок, який просив ножа у вертухаїв, щоб різати наших бійців». Редіс закликав владу шукати шляхи, які допомогли б звільнити «азовців».

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Теги: обмін полоненими

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Тіло вкрите каліцтвами. Звільнений з полону боєць показав жахливі сліди катувань
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