«Я вернувся!» Захисник зворушливо поговорив з мамою після повернення з полону (відео)
Воїн наголосив, що мама – це найрідніше, що в нього є
Український військовий, якого вдалося звільнити з російської неволі в межах обміну полоненими, вперше за тривалий час зателефонував до своєї мами. Зворушливе відео показав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє «Главком».
Захисник наголосив, що мама – це найрідніше, що в нього є. Воїн, сповнений радістю і щастям, не стримував емоцій, коли говорив з мамою на рідній землі. «Дякую, що ти є, дякую, що чекала. Скоро зустрінемося, не хвилюйся», – каже він.
Звільнений захисник вперше після полону поговорив з мамою pic.twitter.com/RhDmleLT17— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 9, 2025
Нагадаємо, сьогодні, 9 червня, розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі.
Як повідомлялося, українці віком до 25 років повернулися з російського полону. Переважна більшість із повернутих перебувала у неволі з 2022 року. Усі визволені – представники рядового та сержантського складу.
До слова, 23, 24 та 25 травня Україна провела масштабний обмін полоненими «1000 на 1000». Проте командир «Азова», полковник Денис Редіс Прокопенко обурився через обмін полоненими. Він зауважує, що в рамках обміну «1000 на 1000» додому не повернувся жоден військовослужбовець 12-ї бригади «Азов» «зате повернувся покидьок, який просив ножа у вертухаїв, щоб різати наших бійців». Редіс закликав владу шукати шляхи, які допомогли б звільнити азовців.
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