«Я вернувся!» Захисник зворушливо поговорив з мамою після повернення з полону (відео)

Воїн наголосив, що мама – це найрідніше, що в нього є

Український військовий, якого вдалося звільнити з російської неволі в межах обміну полоненими, вперше за тривалий час зателефонував до своєї мами. Зворушливе відео показав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє «Главком».

Захисник наголосив, що мама – це найрідніше, що в нього є. Воїн, сповнений радістю і щастям, не стримував емоцій, коли говорив з мамою на рідній землі. «Дякую, що ти є, дякую, що чекала. Скоро зустрінемося, не хвилюйся», – каже він.

Нагадаємо, сьогодні, 9 червня, розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі.

Як повідомлялося, українці віком до 25 років повернулися з російського полону. Переважна більшість із повернутих перебувала у неволі з 2022 року. Усі визволені – представники рядового та сержантського складу.

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фото: telegram / Zelenskiy / Official

До слова, 23, 24 та 25 травня Україна провела масштабний обмін полоненими «1000 на 1000». Проте командир «Азова», полковник Денис Редіс Прокопенко обурився через обмін полоненими. Він зауважує, що в рамках обміну «1000 на 1000» додому не повернувся жоден військовослужбовець 12-ї бригади «Азов» «зате повернувся покидьок, який просив ножа у вертухаїв, щоб різати наших бійців». Редіс закликав владу шукати шляхи, які допомогли б звільнити азовців.