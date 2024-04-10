Європою поширюється нова хвиля пилу із Сахари: де найгірше повітря

У деяких районах Франції та Німеччини зафіксовано велику концентрацію твердих частинок на рівні землі

Європою поширюється нова хвиля пилу із Сахари. Це вже третій епізод за останні два тижні. Про це повідомляє The Watchers.

Виключно інтенсивна запиленість над Європою погіршує якість повітря, що свідчить про зміну характеру атмосферної циркуляції.

Як повідомляється, на Піренейському півострові, а також у деяких районах Франції та Німеччини зафіксовано велику концентрацію твердих частинок на рівні землі. Ця подія збігається з високою концентрацією пилку берези в повітрі, що може вплинути на людей із захворюваннями дихальної системи.

Хоча шлейфи цукрового пилу нерідко досягають Європи, останніми роками відзначається збільшення інтенсивності та частоти таких епізодів. Це може бути пов'язано зі змінами в характері атмосферної циркуляції, пише видання.

«Останній епізод цукрового пилу – вже третій за останні два тижні. Він пов'язаний із погодними умовами, які призвели до потепління в Західній Європі останніми днями», – розповіла старший науковий співробітник Служби моніторингу атмосфери Copernicus.

Два попередні епізоди відбувалися переважно над Середземномор'ям і південною Європою, хоча деякі ефекти спостерігалися далеко на півночі, аж до Скандинавії.

Раніше повідомлялося, що до України прийшов пил із Сахари. Він може бути небезпечним для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей.