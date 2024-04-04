Спека та пісок із Сахари йде на друге коло: європейців попередили про небезпеку

Пил з Сахари буде помітний цими вихідними у Парижі

Нова хмара з піску, а також аномальна спека з Сахари, очікується цими вихідними на території Франції

Французів попередили, що наступними вихідними на територію країни, як і низки інших країн Європи, знову прийдуть теплі повітряні маси з півночі Африки з дрібним пилом із пустелі Сахара. Про це повідомляє BFMTV.

Вже у наступні вихідні 6-7 квітня на територію Франції знову мають прийти аномально теплі повітряні маси з півночі Африки, чому сприятимуть сильні вітри.

«Наприкінці тижня Франція переживе надзвичайну спеку зі значним підвищенням повітряної маси на південь від Сахари завдяки потокам і потужним вітрам. Крім того, роль «теплового насоса» зіграє западина в Атлантиці. Це гаряче повітря має супроводжуватися піском із Сахари», – пише видання.

«З таким динамічним південним потоком, що йде безпосередньо з Африки, повернення піску на французьке небо здається неминучим», – зазначає метеоролог Гійом Сеше.

🟤 Notre pays doit se préparer à un nouvel afflux massif de poussières de #sable en provenance du #Sahara ! Les concentrations s'annoncent importantes ce week-end des 6 et 7 avril 2024. Notre article ➡️ https://t.co/wTf5agq3L5 pic.twitter.com/eFoxCpyjMT — Guillaume Séchet (@Meteovilles) April 2, 2024

З доданої мапи випливає, що у неділю ці повітряні маси можуть сягнути також Польщі, Білорусі і частини території України.

Температура у вихідні буде більше 20°C майже на всій території Парижа та передмість, а піки 30°C очікуються локально цієї суботи. Присутність піску з Сахари може «вплинути на температуру», стверджує Гійом Сеше, який пояснює, що велика кількість може «послабити сонячні промені та сприяти утворенню щільної завіси хмар, що, ймовірно, сповільнить підвищення температури».

До слова, вчені Університету штату Нью-Йорк в Олбані та Нанкінського університету інформаційних наук та технологій у Китаї пояснили виникнення аномально спекотної погоди. Згідно з результатами дослідження, опублікованого в журналі Science Advances, танення арктичного льоду сприяє посиленню амплітуди Ель-Ніньо.