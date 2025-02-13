«Долають бездоріжжя». До використання у ЗСУ допущено нових наземних роботів

У відомстві зазначають, що НРК Spextr – універсальна безпілотна платформа, призначена для виконання широкого спектру завдань в бойових умовах

«Ці наземні роботизовані комплекси долають бездоріжжя, складний рельєф місцевості»

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Сил оборони України наземні роботизовані комплекси (НРК) Spextr різних модифікацій. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

У відомстві зазначають, що НРК Spextr – універсальна безпілотна платформа, призначена для виконання широкого спектру завдань в бойових умовах.

«Ці наземні роботизовані комплекси долають бездоріжжя, складний рельєф місцевості. Дистанційно керовані роботи убезпечують та полегшують роботу військових там, де важливо зменшити ризики для людини. Залежно від комплектації та навісного устаткування НРК виконують завдання зі спостереження, перевезення боєприпасів, тилового майна та інші. В окремій комплектації можуть виконувати завдання з вогневого ураження противника», – йдеться у повідомленні.

Роботи Spextr мають компактні розміри, завдяки яким їх легко транспортувати у кузові мікроавтобуса або пікапа. Spextr обладнані безшумним електричним двигуном. Заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи.

Нагадаємо, Німеччина найближчим часом передасть Україні близько 100 керованих ракет Iris-T. Про це німецька делегація в НАТО повідомила в соцмережі Х.

Також Повітряні сили Збройних сил України отримали підсилення – винищувачі F-16 від Королівства Нідерландів. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За словами глави Міноборони, літаки незабаром почнуть виконувати бойові завдання, посилюючи оборону України та здатність ефективно протистояти російській агресії.