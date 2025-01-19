Втрати ворога станом на 19 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1580 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 19 січня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 19 січня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 19 січня втратила:
- особового складу – близько 818740 (+1580) осіб,
- танків – 9811 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 20412 (+18) од,
- артилерійських систем – 22055 (+15) од,
- РСЗВ – 1262 (+0) од,
- засоби ППО – 1046 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22615 (+36),
- крилаті ракети – 3051 (+2),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34401 (+76) од,
- спеціальна техніка – 3700 (+1).
Активність флоту окупантів станом на 19 січня
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі шість ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – чотири судна, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – шість суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.
Нині триває 1061-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0