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Втрати ворога станом на 19 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 19 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 9811 танків
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1580 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 19 січня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 19 січня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 19 січня втратила

  • особового складу – близько 818740 (+1580) осіб,
  • танків – 9811 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 20412 (+18) од,
  • артилерійських систем – 22055 (+15) од,
  • РСЗВ – 1262 (+0) од,
  • засоби ППО – 1046 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 22615 (+36),
  • крилаті ракети – 3051 (+2),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 34401 (+76) од,
  • спеціальна техніка – 3700 (+1).
Втрати окупантів станом на ранок 19 січня
Втрати окупантів станом на ранок 19 січня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 19 січня

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі шість ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – чотири судна, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – шість суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 18 січня
Активність флоту окупантів станом на 18 січня
ВМС ЗСУ

Нині триває 1061-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти війна Генштаб росія

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