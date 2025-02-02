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ЗСУ просунулися в Торецьку, окупанти тиснуть біля Часового Яру, Покровська і Курахового – карти ISW

Ірина Бура
glavcom.ua
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ЗСУ просунулися в Торецьку, окупанти тиснуть біля Часового Яру, Покровська і Курахового – карти ISW
Звіт ISW щодо війни в Україні 2 лютого
фото з відкритих джерел

Російські війська тиснуть на кількох напрямках

Українські воїни просунулися в Торецьку, РФ тисне біля Часового Яру, Покровська і Курахового. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ на Курщині

Війська РФ 1 лютого продовжили наступальні операції в районі українського плацдарму в Курській області, але не просунулися. Речник української бригади, яка діє в Курській області, заявив, що росіяни посилюють удари по регіону з використанням керованих плануючих бомб. Також речник розповів, що нещодавно під час невдалої російської атаки українські захисники знищили близько 19 одиницб важкої і легкої бронетехніки, після чого росармія перейшли до наступу невеликими піхотними групами.

ЗСУ просунулися в Торецьку, окупанти тиснуть біля Часового Яру, Покровська і Курахового – карти ISW фото 1

Харківщина

31 січня та 1 лютого російські загарбники продовжували обмежені наступальні дії в Харківській області поблизу Вовчанська. Генштабі ЗСУ опублікував карту, на якій зазначено, що російські окупанти нещодавно просунулися до північної частини Зеленого.

ЗСУ просунулися в Торецьку, окупанти тиснуть біля Часового Яру, Покровська і Курахового – карти ISW фото 2

Луганщина

1 лютого російські загарбники продовжували наступати на Куп'янському напрямку. Генштабі ЗСУ 1 лютого оприлюднив карту, на якій зазначено, що окупанти просунулися на захід від Орлянки (на схід від Куп'янська). Російське джерело стверджувало, що путінські війська захопили Дворічну (на північ від Куп'янська), але в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви. Війська РФ наступали вздовж міжнародного кордону поблизу Тополі, біля Дворічної, Петропавлівки, Степової Новоселівки та під Глушківкою 31 січня та 1 лютого. Російське джерело ISW стверджувало, що ЗСУ начебто безуспішно контратакували під Дворічною.

Речник української бригади, яка діяла на Куп'янському напрямку, заявив, що російська піхота атакувала групами від 2 до 30 осіб. Він зазначив, що ворог спочатку атакує менш підготовленою піхотою, яка виявляє вогневі позиції ЗСУ, після чого краще підготовлена ​​піхота росіян наступає на фланги українських захисників.

Російський воєнкор стверджував, що ЗСУ утримують позиції на північній та західній околицях Новомлинська (на північний схід від Куп'янська та Дворічної).

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що ЗСУ також утримують позиції в північній частині Західного (на північ від Куп'янська та на південний захід від Дворічної. Війська РФ 1 лютого продовжили наступальні дії на Боровому напрямку, але не просунулися. 31 січня та 1 лютого російські окупанти вели наступальні операції в районах н.п. Загризове, Ловоза, Богуславка, Піщане, Новоєгорівка, Макіївка та в напрямку Новомихайлівки. Російські загарбники 1 лютого продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, але не просунулися.

31 січня та 1 лютого війська РФ наступали в районі Тернів, Ямполівки, Колодязів та в напрямку Зеленої Долини і в районі Торського.

ЗСУ просунулися в Торецьку, окупанти тиснуть біля Часового Яру, Покровська і Курахового – карти ISW фото 3

Донеччина

Російські окупанти 1 лютого продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але не просунулися. 31 січня та 1 лютого війська РФ наступали біля Білогорівки, Верхньокам'янського та Спірного.

Оперативно-стратегічне угруповання військ ЗСУ «Хортиця» 1 лютого розповіло, що росіяни здійснили механізований штурм поблизу Верхньокам'янського та пошкодили 2 бойові броньовані машини, які брали участь у штурмі.

1 лютого російський блогер заявив, що складна місцевість і українська оборона сповільнюють просування путінських військ у Білогорівці.

Речник Луганського угруповання військ ЗСУ підполковник Дмитро Запорожець 1 лютого заявив, що окупанти, які діють на Сіверському, Часівярському та Торецькому напрямках, мають тактичні резерви, необхідні для проведення ротацій..

Війська РФ нещодавно просунулися на південь від Часового Яру, що демонструють геолокаційні кадри від 31 січня. 31 січня та 1 лютого російські окупанти атакували біля самого Часового Яру, поблизу шахти "Блок-9", коло Ступочок, Білої Гори та Предтечиного. Російський воєнкор стверджував, що ЗСУ контратакували в Північному мікрорайоні на північній околиці Часового Яру.

ЗСУ просунулися в Торецьку, окупанти тиснуть біля Часового Яру, Покровська і Курахового – карти ISW фото 4

Сили оборони України нещодавно просунулися в північній частині Торецька, про що свідчать оприлюднені геолокаційні кадри. 31 січня в Міноборони РФ заявили про захоплення н.п. Кримське (на північ від Торецька), проте наразі експерти ISW не оцінюють, що росіяни просунулися в цьому населеному пункті. 31 січня та 1 лютого війська РФ продовжували атакувати поблизу Торецька та Кримського. Офіцер української бригади, яка діяла на Торецькому напрямку, 1 лютого заявив, що російське командування залучає для наступу в цьому районі переважно мобілізованих з окупованих частин Донецької та Луганської областей. Офіцер ЗСУ також зазначив, що до штурмових дій на Торецькому напрямку росіяни періодично залучають добре оснащені та підготовлені штурмові групи з інших невизначених ділянок лінії фронту.

ЗСУ просунулися в Торецьку, окупанти тиснуть біля Часового Яру, Покровська і Курахового – карти ISW фото 5

Війська РФ нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 і 31 січня, свідчать про те, що окупанти трохи просунулися на північний захід від Котлиного (на захід від Покровська) і нещодавно просунулися на північну околицю с. Надіївка (на південний захід від Покровська). Російські загарбники продовжували атакувати в районі Покровська, а також в районі н.п. Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Новоторецьке, Миролюбівка, Лисівка, Срібне, Удачне, Успенівка, Звірове, Новоолександрівка та Котлярівка 31 січня та 1 лютого.

ЗСУ просунулися в Торецьку, окупанти тиснуть біля Часового Яру, Покровська і Курахового – карти ISW фото 6

Війська РФ нещодавно просунулися на Курахівському напрямку. Геолокаційні кадри від 31 січня свідчать, що окупанти просунулися на південь від Розлива (на південний захід від Курахового). 31 січня та 1 лютого російські загарбники продовжували атакувати в районі Дачного, Улакли, Андріївки та Костянтинополя, Роздольного та Зеленівки. 1 лютого в Генштабі ЗСУ опублікували карту, на якій зазначено, що росіяни окупували Велику Новосілку. 31 січня та 1 лютого війська РФ продовжували наступальні дії на захід від Великої Новосілки в районі Новосілки та на південний захід від Великої Новосілки в районі Новополя.

ЗСУ просунулися в Торецьку, окупанти тиснуть біля Часового Яру, Покровська і Курахового – карти ISW фото 7

«Південна вісь»

1 лютого в Генштабі ЗСУ показали карту, на якій зазначено, що російські загарбники нещодавно просунулися на північний схід від Гуляйполя біля Ольгівського, на південний схід від Гуляйполя біля Степанівки, на південь від Гуляйполя біля Дорожнянки та на південний захід від Гуляйполя поблизу Загірного.

ЗСУ просунулися в Торецьку, окупанти тиснуть біля Часового Яру, Покровська і Курахового – карти ISW фото 8

Війська РФ нещодавно просунулися на північ від Роботиного Запорізької області. У Генштабі ЗСУ 1 лютого опублікували карту, на якій зазначено, що окупанти просунулися на південь від Малої Токмачки. 31 січня та 1 лютого російські загарбники наступали біля Новоданилівки, Щербаків та Нестерянки.

ЗСУ просунулися в Торецьку, окупанти тиснуть біля Часового Яру, Покровська і Курахового – карти ISW фото 9

Нагадаємо, триває 1075-й день повномасштабної війни в Україні.

Противник завдав двох ракетних та 34 авіаційних ударів, використавши 40 ракет та 39 керованих бомб, 739 ударів дронами-камікадзе, здійснив майже 4500 обстрілів позицій наших військ.

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