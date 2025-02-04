Рада ратифікувала оборонну угоду з Британією на 2 млрд фунтів

Міністри оборони України та Британії підписали угоду 19 липня 2024 року в Лондоні

Верховна Рада в цілому прийняла закон, який ратифікує угоду між урядами України та Великої Британії щодо офіційної кредитної підтримки розвитку оборонних спроможностей держави. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Зазначається, що ратифікацію угоди підтримали 245 народних депутатів. Вона передбачає виділення Великою Британією кредитів для України для закупівлі оборонних товарів та послуг, у тому числі на закупівлю систем протиповітряної оборони, ракет до ППО, а також на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння.

Як повідомлялося, Велика Британія надасть Україні до 2 млрд фунтів стерлінгів на закупівлю систем протиповітряної оборони й ракет до ППО. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд схвалив законопроєкт про ратифікацію рамкової угоди між Україною та Великою Британією щодо підтримки розвитку оборонних спроможностей.

Нагадаємо, Велика Британія збирається передати Україні 15 нових мобільних систем протиповітряної оборони Gravehawk. Озброєння розробляється за кошти Британії та Данії.

До слова, Велика Британія виділить Україні $6,6 млрд допомоги, з яких $3 млрд – від російських активів. Країни підписали угоду про військову підтримку до 2031 року та співпрацю у виробництві озброєнь. Також Велика Британія передає Україні 150 артилерійських стволів виробництва Sheffield Forgemasters та нову мобільну систему протиповітряної оборони.

Інноваційна система ППО, розміром з морський контейнер, «здатна модифікувати ракети класу «повітря – повітря» для наземної протиповітряної оборони». Система Gravehawk може використовувати українські ракети, які вже є на озброєнні Збройних сил України.