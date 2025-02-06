Втрати ворога станом на 6 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1240 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 6 лютого 2025 року.
Втрати Росії у війні на 6 лютого 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 6 лютого втратила:
- особового складу – близько 845310 (+1240) осіб,
- танків – 9965 (+18) од,
- бойових броньованих машин – 20737 (+16) од,
- артилерійських систем – 22753 (+46) од,
- РСЗВ – 1271 (+2) од,
- засоби ППО – 1055 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24185 (+83),
- крилаті ракети – 3054 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36211 (+133) од,
- спеціальна техніка – 3737 (+2).
Активність флоту окупантів станом на 6 лютого
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі шість ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – шість суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – сім суден, з них шість рухалось з протоки Босфор.
Нині триває 1079-й день повномасштабної війни в Україні.
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