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Втрати ворога станом на 6 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 6 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 36211 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1240 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 6 лютого 2025 року.

Втрати Росії у війні на 6 лютого 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 6 лютого втратила

  • особового складу – близько 845310 (+1240) осіб,
  • танків – 9965 (+18) од,
  • бойових броньованих машин – 20737 (+16) од,
  • артилерійських систем – 22753 (+46) од,
  • РСЗВ – 1271 (+2) од,
  • засоби ППО – 1055 (+2) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 24185 (+83),
  • крилаті ракети – 3054 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 36211 (+133) од,
  • спеціальна техніка – 3737 (+2).
Втрати росіян станом на ранок 6 лютого
Втрати росіян станом на ранок 6 лютого
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 6 лютого

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі шість ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – шість суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – сім суден, з них шість рухалось з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 6 лютого
Активність ворожого флоту станом на ранок 6 лютого
ВМС ЗСУ

Нині триває 1079-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Чорне море ЗСУ Генштаб корабель Азовське море втрати

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