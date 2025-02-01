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Навіщо Росії Дніпропетровська область: офіцер ЗСУ зробив несподівану заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Навіщо Росії Дніпропетровська область: офіцер ЗСУ зробив несподівану заяву
На думку Оністрата, йти на Дніпропетровщину – це занадто виснажливо для ворога
фото з відкритих джерел

«Вони хочуть Донецьку область. Їм нелогічно йти в Дніпропетровську область», – сказав Оністрат

Офіцер ЗСУ, екс-командир роти ударних БПЛА «Шершні Довбуша» 68-ї окремої Єгерської бригади Андрій Оністрат вважає, що росіянам нелогічно йти на Дніпропетровську область. Про це він розповів у інтерв’ю ведучій ТСН Наталі Островській.

За словами військового, російській армії потрібна Донецька область.

«Вони хочуть Донецьку область. Їм нелогічно йти в Дніпропетровську область. Там, по-перше, села – це значить вони будуть йти довго. Друга історія – так а що Дніпропетровська область, ну зайшли вони в Дніпропетровську область, і що?...Це ж у них в Конституції вже написано», – каже Андрій Оністрат.

Крім того, на його думку, це занадто виснажливо для ворога.

«Тому, я думаю, що якщо б я на їх місці був, то я б обрав перший варіант іти туди (на Донецьку область, – ред.), другий варіант – іти на Запоріжжя і тільки третій варіант іти на Дніпро. Це моя логіка мені підказує, як би я робив на їх місці», – розповів військовий.

Нагадаємо, російські війська рухаються у напрямку Дніпропетровської області, намагаючись обійти Донеччину, де їх очікують запеклі міські бої. 

Раніше заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін розповів, що ворог уже за кілька кілометрів до Дніпропетровської області, однак суспільство цим не надто стурбоване.

Нагадаємо, російські війська намагаються «просочуватися» малими групами навколо Покровська Донецької області, але не можуть створити реальну загрозу місту.

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Теги: Запоріжжя історія Дніпро ворог ЗСУ війна

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