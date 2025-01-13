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Німеччина передала Україні першу нову гаубицю RCH 155

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Німеччина передала Україні першу нову гаубицю RCH 155
На нових гаубицях навчатимуться українські солдати
фото: dpa

Загалом ФРН має передати Україні 54 колісні гаубиці RCH 155

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус передав Україні першу нову колісну гаубицю RCH 155. Про це повідомляє DW.

«Україна, і це сигнал, може розраховувати на нас. І Німеччина готова взяти на себе відповідальність у Європі», – заявив глава Міноборони Німеччини на церемонії в Касселі, де виробник бронетехніки KNDS випускає цю систему озброєння.

Перші шість з цих гаубиць спочатку залишаться в Німеччині й на них навчатимуться українські солдати.

Посол України у ФРН Олексій Макеєв символічно прийняв першу із цих 54 колісних гаубиць, запланованих для України. У контексті можливих переговорів щодо закінчення війни дипломат наголосив, що Україні «не потрібні посередники, а потрібні союзники».

«За мир треба боротися. Приємно знати, що Німеччина на боці України», – додав дипломат.

До групи збройових підприємств KNDS входять німецька компанія Krauss-Maffei-Wegmann і французька Nexter. Компанія описує свою нову розробку – автоматизовану артилерійську систему RCH 155 – як «найсучаснішу у світі колісну гаубицю», яка вперше дає змогу вести вогонь під час руху.

Баштою 155-міліметрової гармати, встановленої на броньованій колісній машині з чотирма осями, можна керувати дистанційно, а на полігонах її можуть обслуговувати дві людини. Крім військової допомоги Україні, RCH 155 поставлятимуть і бундесверу. KNDS також виробляє гусеничну артилерійську установку Panzerhaubitze 2000.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Олаф Шольц не погоджує новий великий пакет військової допомоги Україні. Так, в німецькому уряді вже кілька тижнів тривають суперечки щодо додаткової військової допомоги для України. За даними ЗМІ, міністерка закордонних справ Анналена Бербок та міністр оборони Боріс Пісторіус запропонували виділити близько 3 млрд євро на озброєння для Сил оборони України.

Згодом міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус спростував заяви про те, що канцлер Олаф Шольц блокує додатковий пакет військової допомоги Україні вартістю три мільярди євро.

До слова, під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» 9 січня Україна досягнула домовленостей про додаткові пакети підтримки.

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Теги: військова допомога військова техніка зброя озброєння Німеччина

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