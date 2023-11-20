Соцмережі шоковані: Донецька ОДА обговорила відновлення регіонів із відомим колаборантом

Менендес захоплювався окупантами та розганяв російські наративи про «громадянську війну»

14 листопада Донецька ОДА взяла участь в обговореннях щодо відновлення найбільш постраждалих регіонів від війни. На захід, який відбувся у Дніпрі, було запрошено відомого колаборанта Енріке Менендеса. Українців обурило, що він фотографувався та сидів поруч із керівництвом облдержадміністрації.

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Донеччина, Луганщина та Дніпропетровщина брали участь у консультаціях щодо Рамкової програми партнерства між урядом України та Організацією об’єднаних націй, яка має стати основою для відбудови тих українських регіонів, які найбільше постраждали від війни. Участь в обговоренні взяли представники Донецької, Луганської і Дніпропетровської облдержадміністрацій, представники різних агенцій ООН, що працюють на території України, а також представники громадського сектору і бізнесу.

«Ви розумієте, що керівництво ДонОДА сидить поряд з Енріке Менендесом – людиною, яка на «параді ДНР» на 9 травня захоплювалася Моторолою, тим самим який розстрілював українських полонених. І вихвалявся тим. Ви взагалі нормальні?Так, ПР ООН може запрошувати на свої заходи кого завгодно (під виглядом представників громадськості), але будь-яка людина, яка щось знає про регіон, повинна була побачивши його встати і вийти. Ви з ким відновлення робити зібралися?», – написав журналіст Антон Швець.

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Менендеса внесено до бази «Миротворця», де йдеться, що він «антиукраїнський пропагандист, брав участь у антиукраїнських заходах російського агресора та актах гуманітарної агресії проти України».

Енріке Менендес брав участь у «параді ДНР» на 9 травня, захоплювався окупантом Моторолою, який розстрілював українських полонених, а потім вихвалявся цим у соціальних мережах.

У коментарях користувачі Facebook пригадали одну з публікацій Менендеса та висловили своє ставлення до його присутності на обговоренні ООН:

В той самий час у соцмережах зазначають, що Менендес просував російські наративи про «громадянську війну». Розповідав, що в окупованому Донецьку безпечно, бо «трупи швидко прибирають», а також зазивав людей в окупацію, щоб потім під час повномасштабної війни «їх мобілізовували в мʼясні бригади рф».