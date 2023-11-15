Удар по Селидовому: під завалами багатоповерхівки перебуває ще четверо людей

Унаслідок удару було пошкоджено 16 приватних будинків

Після ворожого нічного ракетного удару по житловому району в Селидовому на Донеччині, триває рятувальна операція. Наразі чотири людини вважаються зниклими безвісти під завалами. Про це повідомив в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз.

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«Станом на 12:00 достеменно відомо про одного загиблого і трьох поранених внаслідок нічного ракетного удару по житловому району Селидового. Усім пораненим надана екстрена медична допомога, їхній стан стабільний. За оперативною інформацією, ще чотири людини вважаються зниклими безвісти під завалами… На місці удару триває рятувальна операція», – написав очільник області.

Він уточнив, що внаслідок удару було пошкоджено 16 приватних будинків і один зруйновано повністю. Частково зруйновано чотириповерхівку, яка зазнала прямого влучання. Ще сім багатоповерхівок пошкоджено: три двоповерхівки, дві п'ятиповерхівки і дві чотириповерхівки.

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Як повідомлялося, у ніч на 15 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по м. Селидове Покровського району на Донеччині. У результаті відбулось руйнування під’їзду чотириповерхового житлового будинку.

На місці обстрілу надзвичайники спільно з поліцейськими врятували поранених чоловіка та жінку, яких доставили до медичного закладу. Також із пошкодженої квартири на четвертому поверсі рятувальники допомогли вибратися трьом людям, серед яких дитина.

Триває 630-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 60 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав вісім ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.