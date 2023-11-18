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Українці в Європі можуть здати зразки ДНК для пошуку зниклих родичів: де і коли

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Українці в Європі можуть здати зразки ДНК для пошуку зниклих родичів: де і коли
Наразі українці в Польщі та Німеччині можуть здати зразки ДНК
фото з відкритих джерел

За кордоном експерти відбиратимуть зразки ДНК, які в подальшому передаватимуть українським слідчим

Українці, які перебувають у Європі, зможуть здати зразки ДНК для пошуку своїх родичів, зниклих безвісти за особливих обставин. Це результат домовленостей Головного слідчого управління Національної поліції України з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Розпочинаємо роботу з Польщі та Німеччини. Експерти відбиратимуть зразки ДНК, які в подальшому передаватимуть українським слідчим для пошуку та ідентифікації зниклих осіб», – розповів глава МВС.

Графік забору біологічного матеріалу на найближчі два тижні:

  • 28 листопада – Краків
  • 30 листопада – Варшава
  • 30 листопада – Познань
  • 2 грудня – Берлін
  • 2 грудня – Мюнхен
  • 3 грудня – Дрезден
  • 4 грудня – Франкфурт-на-Майні
  • 5 грудня – Дюссельдорф

Для того, щоб здати зразки ДНК, необхідно записатися за номером +380687910000. Оператори також нададуть відповіді на всі уточнюючі питання.

«Закликаємо всі родини, що розшукують своїх рідних, долучитися до збору зразків. Разом ми зможемо пришвидшити цей нелегкий процес», – додав Клименко.

До слова, влада активно використовує технології штучного інтелекту для пошуку зниклих безвісти під час війни українців.

Теги: МВС Україна українці розшук

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