Українці в Європі можуть здати зразки ДНК для пошуку зниклих родичів: де і коли

Наразі українці в Польщі та Німеччині можуть здати зразки ДНК

За кордоном експерти відбиратимуть зразки ДНК, які в подальшому передаватимуть українським слідчим

Українці, які перебувають у Європі, зможуть здати зразки ДНК для пошуку своїх родичів, зниклих безвісти за особливих обставин. Це результат домовленостей Головного слідчого управління Національної поліції України з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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«Розпочинаємо роботу з Польщі та Німеччини. Експерти відбиратимуть зразки ДНК, які в подальшому передаватимуть українським слідчим для пошуку та ідентифікації зниклих осіб», – розповів глава МВС.

Графік забору біологічного матеріалу на найближчі два тижні:

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28 листопада – Краків

30 листопада – Варшава

30 листопада – Познань

2 грудня – Берлін

2 грудня – Мюнхен

3 грудня – Дрезден

4 грудня – Франкфурт-на-Майні

5 грудня – Дюссельдорф

Для того, щоб здати зразки ДНК, необхідно записатися за номером +380687910000. Оператори також нададуть відповіді на всі уточнюючі питання.

«Закликаємо всі родини, що розшукують своїх рідних, долучитися до збору зразків. Разом ми зможемо пришвидшити цей нелегкий процес», – додав Клименко.

До слова, влада активно використовує технології штучного інтелекту для пошуку зниклих безвісти під час війни українців.