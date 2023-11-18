Українці в Європі можуть здати зразки ДНК для пошуку зниклих родичів: де і коли
За кордоном експерти відбиратимуть зразки ДНК, які в подальшому передаватимуть українським слідчим
Українці, які перебувають у Європі, зможуть здати зразки ДНК для пошуку своїх родичів, зниклих безвісти за особливих обставин. Це результат домовленостей Головного слідчого управління Національної поліції України з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
«Розпочинаємо роботу з Польщі та Німеччини. Експерти відбиратимуть зразки ДНК, які в подальшому передаватимуть українським слідчим для пошуку та ідентифікації зниклих осіб», – розповів глава МВС.
Графік забору біологічного матеріалу на найближчі два тижні:
- 28 листопада – Краків
- 30 листопада – Варшава
- 30 листопада – Познань
- 2 грудня – Берлін
- 2 грудня – Мюнхен
- 3 грудня – Дрезден
- 4 грудня – Франкфурт-на-Майні
- 5 грудня – Дюссельдорф
Для того, щоб здати зразки ДНК, необхідно записатися за номером +380687910000. Оператори також нададуть відповіді на всі уточнюючі питання.
«Закликаємо всі родини, що розшукують своїх рідних, долучитися до збору зразків. Разом ми зможемо пришвидшити цей нелегкий процес», – додав Клименко.
До слова, влада активно використовує технології штучного інтелекту для пошуку зниклих безвісти під час війни українців.
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