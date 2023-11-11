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Початок енергетичного терору? Розвідка прокоментувала ранкову атаку на Київ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Початок енергетичного терору? Розвідка прокоментувала ранкову атаку на Київ
У результаті вранішньої атаки на столицю вибуховою хвилею пошкоджено приватні житлові будинки
фото: Поліція Київської області/Facebook

Тривога останні дні все частіше оголошується і комбіновані атаки продовжуються

Головне управління розвідки Міністерства оборони України прокоментувало ранкову атаку на Київ 11 листопада. За словами представника відомства Андрія Юсова, поки рано робити висновки про початок енергетичного терору. Про це він сказав у ефірі телемарафону.

За словами розвідника, ця атака не стало новиною, оскільки в останній тиждень почастішали повітряні тривоги.

«Це не перша й не остання комбінована атака. Ми бачимо, що тривога останні дні все частіше оголошується і комбіновані атаки продовжуються», – прокоментував Юсов.

Водночас представник ГУР зазначив, загроза обстрілів на українську енергетичну інфраструктуру зберігається цієї зими. Україна готова до подібних атак. Він додав, що реагувати на таку небезпеку треба системно, що наразі й відбувається.

Нагадаємо, о 8 годині ранку 11 листопада у Києві та області прогриміла серія вибухів. Повітряну тривогу було оголошено вже після вибухів.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що сили ППО працювали поблизу Києва, на лівому березі. У столиці викликів рятувальників наразі не було.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вибухи, що пролунали вранці 11 листопада у Києві та області, були пов'язані з роботою протиповітряної оборони. Російські окупанти випустили у бік столиці балістику.

За даними Київської ОВА, в області влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Водночас, в одному з районів області дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами. За оперативною інформацією, вибуховою хвилею пошкоджено 5 приватних житлових будинків. Зокрема, покрівлі, вибиті вікна. Також є незначні пошкодження господарських приміщень та одного з приватних підприємств.

Теги: розвідка Україна тривога

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