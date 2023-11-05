Візит Зеленського до Ізраїлю може не відбутися: причина

Президент України хотів, щоб поїздка стала публічною тільки після того, як він приїде до країни

Візит Зеленського в Ізраїль наступного тижня «під питанням» через витік інформації у ЗМІ

Візит президента України Володимира Зеленського до Ізраїлю наступного тижня може не відбутися через те, що інформація про його підготовку потрапила у ЗМІ. Про це пише The Times of Israel.

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За словами українського дипломата, який анонімно поспілкувався з виданням, Зеленський дійсно планував відвідати Ізраїль наступного тижня. Проте президент України хотів, щоб поїздка стала публічною тільки після того, як він приїде до країни. Він дуже розчарований витоком інформації у ЗМІ.

Ізраїльський 12 канал із посиланням на неназваного представника українського уряду пише, що витік цієї інформації завдає шкоди безпеці президента України. Співрозмовник телеканалу сказав, що Україна й Ізраїль перебувають у стані війни, а ситуація в Україні ще складніша, тому питання безпеки зараз на першому місці.

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Нагадаємо, в ізраїльських ЗМІ з’явилась інформація, що український президент наступного тижня може відвідати Ізраїль з офіційним візитом.

За даними ізраїльського ЗМІ, між країнами тривають переговори щодо візиту Зеленського. Журналісти зазначили, що глава Української держави ймовірно може прибути до Ізраїлю 6-го або 7 листопада.

Президент України Володимир Зеленський хотів відвідати Ізраїль, щоб висловити країні свою солідарність.

Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський може відвідати Ізраїль.