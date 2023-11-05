Головна Країна Політика
search button user button menu button

Візит Зеленського до Ізраїлю може не відбутися: причина

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Візит Зеленського до Ізраїлю може не відбутися: причина
Президент України хотів, щоб поїздка стала публічною тільки після того, як він приїде до країни
фото: Офіс Президента

Візит Зеленського в Ізраїль наступного тижня «під питанням» через витік інформації у ЗМІ

Візит президента України Володимира Зеленського до Ізраїлю наступного тижня може не відбутися через те, що інформація про його підготовку потрапила у ЗМІ. Про це пише The Times of Israel.

За словами українського дипломата, який анонімно поспілкувався з виданням, Зеленський дійсно планував відвідати Ізраїль наступного тижня. Проте президент України хотів, щоб поїздка стала публічною тільки після того, як він приїде до країни. Він дуже розчарований витоком інформації у ЗМІ.

Ізраїльський 12 канал із посиланням на неназваного представника українського уряду пише, що витік цієї інформації завдає шкоди безпеці президента України. Співрозмовник телеканалу сказав, що Україна й Ізраїль перебувають у стані війни, а ситуація в Україні ще складніша, тому питання безпеки зараз на першому місці.

Нагадаємо, в ізраїльських ЗМІ з’явилась інформація, що український президент наступного тижня може відвідати Ізраїль з офіційним візитом. 

За даними ізраїльського ЗМІ, між країнами тривають переговори щодо візиту Зеленського. Журналісти зазначили, що глава Української держави ймовірно може прибути до Ізраїлю 6-го або 7 листопада.

Президент України Володимир Зеленський хотів відвідати Ізраїль, щоб висловити країні свою солідарність.

Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський може відвідати Ізраїль.

Теги: Ізраїль Володимир Зеленський Україна президент переговори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посилення ППО та вступ України в ЄС: Зеленський розкрив деталі розмови із прем’єром Санчесем
Посилення ППО та вступ України в ЄС: Зеленський розкрив деталі розмови із прем’єром Санчесем
5 жовтня, 13:42
ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українців, ЗСУ пошкодили корабель РФ. Головне за 12 жовтня
ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українців, ЗСУ пошкодили корабель РФ. Головне за 12 жовтня
12 жовтня, 21:00
Зеленський провів зустріч із Сунаком (відео)
Зеленський провів зустріч із Сунаком (відео)
5 жовтня, 20:14
У Європі з’явиться нове джерело економічного та безпекового розвитку: звернення Зеленського
У Європі з’явиться нове джерело економічного та безпекового розвитку: звернення Зеленського
10 жовтня, 21:24
Експосол Ізраїлю в Росії Мільман: «Росія проти нас і підтримує терористів»
«Росія – не друг». Ізраїльський політолог закликає уряд відкрити очі
12 жовтня, 18:56
Ізраїльські солдати збирають тіла мирних жителів, убитих бойовиками ХАМАС у суботу в селі Кфар-Аза
Найсмертоносніший день. Як ХАМАС перехитрив найпотужнішу армію на Близькому Сході світова преса
15 жовтня, 13:38
Китай не хоче газ від Путіна навіть по дуже хорошій ціні
Сі Цзіньпін знову зруйнував газові мрії Путіна
19 жовтня, 11:22
Туреччина планує забезпечити громадянам власну нафту
Туреччина поообіцяла забезпечити громадян власною нафтою
25 жовтня, 11:46
Очільник міністерства оборони Ізраїлю Йоав Галлант
Міністр оборони Ізраїлю повідомив, скільки може тривати наземна операція в Секторі Гази
23 жовтня, 10:08

Політика

Візит Зеленського до Ізраїлю може не відбутися: причина
Візит Зеленського до Ізраїлю може не відбутися: причина
Зеленський висловився про мирні переговори з Росією
Зеленський висловився про мирні переговори з Росією
Урсула фон дер Ляєн: Європа хоче інвестувати в Україну €50 млрд
Урсула фон дер Ляєн: Європа хоче інвестувати в Україну €50 млрд
«Це не патова ситуація»: Зеленський прокоментував статтю Залужного про війну в Україні
«Це не патова ситуація»: Зеленський прокоментував статтю Залужного про війну в Україні
Умєров зідзвонився з главою Пентагону: обговорили одну з головних потреб ЗСУ
Умєров зідзвонився з главою Пентагону: обговорили одну з головних потреб ЗСУ
За чиїм поданням Зеленський звільнив командувача ССО? Банкова назвала ім’я
За чиїм поданням Зеленський звільнив командувача ССО? Банкова назвала ім’я

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Правоохоронці навідалися до одеситок, які славили Росію у мережі
18K
Уряд змінив прогноз щодо курсу долара на 2024 рік
17K
Командир Російського добровольчого корпусу розповів про успіхи своїх бійців в Україні
14K
Житомир затопило: пливуть автівки, у квартирах протікає стеля
13K
Росіяни вдарили ракетою по військових ЗСУ, яких зібрали на нагородження, повідомляють про десятки загиблих
9487
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала дві з половиною години

Новини

Підтвердження удару по українських військових, протест в Ізраїлі: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Дощ, сильні пориви вітру в низці областей: прогноз погоди на 5 листопада
Сьогодні, 04:47
5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Вступ до НАТО. Порошенко попередив: вікно можливостей закривається
Вчора, 11:46
Окупанти активізували штурмові дії: Генштаб назвав напрямки
Вчора, 06:56
Землетрус в Непалі, загибель журналіста на фронті: головне за ніч
Вчора, 06:50

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту