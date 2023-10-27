Як соцмережі відреагували на замах на колаборанта Царьова (фото)

Тяжко поранений екснардеп не викликав співчуття в українців

У росЗМІ з’явилася новина про нібито замах на зрадника України Олега Царьова. Мережа у відповідь вибухнула хвилею мемів та жартів про колаборанта.

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Вночі до будинку Царьова у Ялті з'їхалися автомобілі швидкої та поліції. Сам Царьов нібито не відповідає на телефонні дзвінки та від учора не писав нічого у свій канал, хоча досить активно його веде. Російські пропагандисти заявили, що його знайшли у власному будинку з пораненнями.

Новина не стала приводом для смутку, тому українці почали жартувати у соцмережі Х (у минулому Twitter). Користувачі радять «приготуватися» і зраднику Ківі, який також підтримав окупантів та зараз перебуває в Росії.

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Користувачі соцмережі припускають, що першим коментарем Царьова щодо цієї ситуації була його коронна фраза «Што?». Вона стала широковідома як мем після ситуації, коли колаборант давав відповідь журналісту на питання про Другу світову війну, яка, на його думку, розпочалася у 1941 році.

Згадали у мережі і про Путіна, а також інших любителів «руського міра», які вже знаходяться «на концерті у Кобзона», тобто мертві.

Жарти про колаборанта Царьова у соцмережі Х

Нагадаємо, близько півночі у тимчасово окупованій Ялті двічі вистрілили в колишнього народного депутата України, колаборанта Олега Царьова. Це сталося на території санаторію, де він проживає. Коли на місце приїхали лікарі швидкої допомоги, політик був непритомний і з великою крововтратою. Відповідна інформація з'явилася в Telegram-каналі колаборанта з посиланням на родичів Царьова.