Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Штурмував українські позиції поблизу Соледара: бойовик РФ отримав підозру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Штурмував українські позиції поблизу Соледара: бойовик РФ отримав підозру
У вересні 2023 року чоловік добровільно «мобілізувався» до лав Південного військового округу країни-агресора
фото ілюстративне

Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми

Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборанта, який воював проти Сил оборони на сході України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Наприкінці лютого цього року українські захисники повністю знищили підрозділ фігуранта та відбили ще шість атак противника в районі Соледара на Донеччині.

Тоді ворожий поплічник був єдиним, хто вцілів з рашистів, а потім дві доби переховувався у водостічній трубі «в компанії» знищених окупантів. Втім, воїни Сил оборони все одно виявили бойовика та взяли його у полон.

За даними слідства, ним виявився мешканець тимчасово окупованого Біловодська на Луганщині. У вересні 2023 року він добровільно «мобілізувався» до лав Південного військового округу країни-агресора.

Там зрадника призначили старшим навідником мінометного взводу у складі 123-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії.

Перебуваючи на цій посаді, фігурант виконував завдання російського командування щодо обстрілів позицій ЗСУ в районі Білогорівки у Луганській області.

Потім його «перекинули» на Краматорський напрямок, де він штурмував українські укріпрайони поблизу Соледара.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання незаконним збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ).

Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Триває розслідування для встановлення осіб командирів окупаційного угруповання РФ, до якого входив підозрюваний, та їхньої причетності до вчинення воєнних злочинів.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала інформатора, який хотів «засвітити» ППО під Черкасами та Одесою.

Теги: СБУ державна зрада Луганщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наші захисники відбили дев’ять атак росіян на Авдіївському напрямку
Окупанти припинили наступ на двох напрямках – Генштаб
27 березня, 19:49
Українським воїнам на Херсонському напрямку вдається нищити до 150 окупантів за добу
ЗСУ назвали втрати окупантів біля Кринок на Херсонщині
28 березня, 11:04
Під Кринками окупанти зазнають величезних втрат і вимушені підтягувати ресурси з глибоких тилів
ЗСУ про ситуацію в Кринках: після штурмів повертаються лише 30-40% окупантів
30 березня, 13:32
Наразі ані голова НКРЕКП Тарасюк, ані жоден інший член Нацкомісії публічних коментарів на рахунок намірів розподілити понад 22 млрд грн на користь звинувачених у розкраданнях газових компаній поки не надали
СБУ вивчає схему фінансування газовиків на суму у понад 20 млрд грн і роль у ній глави НКРЕКП Тарасюка
5 квiтня, 09:11
12 грудня 2023 року стався масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар»
Атака на «Київстар»: СБУ ідентифікувала хакерів російської розвідки
4 квiтня, 09:55
У випадку внесення застави Шило повинен буде не відлучатися з Києва, не спілкуватися з іншими підозрюваними, з працівниками СБУ та іншими особами
Розкрадання 95 млн грн «Укрзалізниці»: фігуранта справи взято під варту
4 квiтня, 11:01
У лютому 2024 року тодішній міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна написала заяву про відставку
Ексочільниця Мінветеранів знайшла нову роботу
5 квiтня, 15:07
Винним загрожує до п'яти років позбавлення волі
Правоохоронці розпочали провадження щодо переслідування журналіста «Слідства.Інфо»
8 квiтня, 15:14
На начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна готувався замах
Херсонець із ворожими спецслужбами організував замах на начальника Херсонської ОВА
13 квiтня, 06:57

Події в Україні

Штурмував українські позиції поблизу Соледара: бойовик РФ отримав підозру
Штурмував українські позиції поблизу Соледара: бойовик РФ отримав підозру
«У нас закінчились всі ракети, які захищали Трипілля» – Зеленський про знищення ТЕС
«У нас закінчились всі ракети, які захищали Трипілля» – Зеленський про знищення ТЕС
Москва проводить інформаційну операцію «Ухилянт» проти України: деталі від розвідки
Москва проводить інформаційну операцію «Ухилянт» проти України: деталі від розвідки
Затримано агента РФ, який причетний до замаху на очільника Херсонщини (фото)
Затримано агента РФ, який причетний до замаху на очільника Херсонщини (фото)
Розвідка ліквідувала ворожий зенітно-ракетний комплекс росіян (відео)
Розвідка ліквідувала ворожий зенітно-ракетний комплекс росіян (відео)
Смертельна аварія на трасі Київ-Чоп: справу щодо нардепа Ніколаєнка скеровано до суду
Смертельна аварія на трасі Київ-Чоп: справу щодо нардепа Ніколаєнка скеровано до суду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Демобілізація військових: нардепи хочуть внести зміни до закону «Про військовий обов’язок»
41K
Вербна неділя – 2024: коли та як святкувати, традиції, обряди, заборони
31K
Затримано трьох високопосадовців Київської, Рівненської та Одеської митниць
13K
Прохання відмовитися від ударів по російських НПЗ роздратувало Зеленського – WP
7925
Закон про мобілізацію: юрист пояснив, як працюватимуть нові правила призову
6351
ЗСУ влучили в командний пункт у Криму, де були високопоставлені російські офіцери – ЗМІ

Новини

Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
Вчора, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
Вчора, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
Вчора, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
Вчора, 04:50
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:19
В Україні треба створити умови для продажу надлишкових обсягів газу, – Асоціація
14 квiтня, 21:24

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua