Правоохоронці розпочали провадження щодо переслідування журналіста «Слідства.Інфо»

За попередньою інформацією, представники військкомату намагалися вручити повістку журналісту за вказівкою працівника спецслужби

Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження у справі перешкоджання журналістській діяльності після того, як журналістові «Слідства.Інфо» Євгенію Шульгату представники військкомату намагалися вручити повістку за вказівкою працівника спецслужби. Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

Крім перешкоджання журналістській діяльності, правоохоронці розслідуватимуть можливе зловживання службовими повноваженнями з боку співробітників Служби безпеки України та територіального центру комплектування.

Попередньо інцидент внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 171 Кримінального кодексу України. За це винним загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, «Слідство.Інфо» опублікувало розслідування, у якому йдеться про те, що вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну дружина голови департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Іллі Вітюка придбала дороговартісну квартиру у житловому комплексі преміум-класу на столичному Печерську. У декларації Вітюка значиться, що житло придбали за 12,8 млн грн, однак ринково ціна такої квартири складає понад 20 млн грн. Житло начебто придбали за доходи дружини, яка зареєструвала ФОП за кілька днів до повномасштабної війни, і даних про діяльність якої ніде немає.

Згодом «Слідство.Інфо» повідомило, що 1 квітня до їхнього журналіста Євгенія Шульгата підійшли співробітники ТЦК та намагалися вручити повістку. Видання заявило, що Служба безпеки України могла дати відповідну вказівку представникам військкомату через те, що журналіст викрив елітне майно керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. Спецслужбовці запевнили, що проводять перевірку.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив командувачу Сухопутних військ провести службову перевірку за матеріалами, які опублікувало видання «Слідство.Інфо» щодо вручення повістки їхньому журналісту.